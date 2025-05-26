"Укрзализныця" не смогла продать лом на 87,3 млн грн: аукционы отменены

Все аукционы по продаже металлолома черных металлов, обнародованные "Укрзализныцей" 16 мая 2025 года, были отменены.

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Как пишет Delo.ua, об этом передает GMK Center.

На торги в системе Prozorro. Продажи было выставлено 12 тыс. т сырья общей стоимостью 87,31 млн грн.

Реализация сырья не состоялась из-за недостаточного количества желающих принять участие в аукционах.

Для продажи было выставлено 33 лота сырья, средней стоимостью 2,6 млн грн каждый. Среди них были такие виды лома, как оси железнодорожных колесных пар, детали вагонов, стружка, изношенные тормоза, детали кузова вагона, пружины и общий лом.

Средняя цена тонны сырья колебалась от 5,32 тыс. грн/т до 7,6 тыс. грн. грн/т (7,2 тыс. грн. т в среднем из 33 лотов). В то же время, последние торги в 2023 году проходили по цене 5,1-6,5 тыс. грн/т (6,35 тыс. грн/т в среднем из 53 лотов). Таким образом, самый ценный вид лома (вид 3) подорожал более чем на 1 тыс. грн.

Следует отметить, что "Укрзализныця" прекратила реализацию металлолома на внутренний рынок Украины в сентябре 2023-го. За 9 месяцев того года железнодорожный оператор продал только 76,4 тыс. т лома, тогда как в 2022-м – 113 тыс. т при плановых 170 тыс. т.

Напомним, Кабмин упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решения о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 миллионов гривен — без согласования с правительством.