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"Укрзализныця" отправила в первый рейс рельсовый автобус PESA из Коломыи во Львов
АО " Укрзализныця " 6 мая запустила рельсовый автобус PESA из Коломыи во Львов, который перевезет сегодня 200 пассажиров в обоих направлениях.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что с 6 мая начал курсирование поезд №815/816, соединивший Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Луцк удобным дневным рейсом четыре дня в неделю — по четвергам, по пятницам, по субботам и по воскресеньям. В понедельник, вторник и среду поезд будет курсировать по маршруту Коломыя — Львов — Коломыя.
Кроме того, поезд в тестовом режиме будет делать остановку по станции Галич — с сегодняшнего дня следуя по маршруту Коломыя — Львов — Коломыя и с 8 мая — курсируя по маршруту Коломыя — Луцк — Коломыя.
График движения поезда:
В направлении Луцка:
- отправление из Коломыи — 06:55, прибытие в Луцк — 14:20.
В направлении Коломыи:
- отправление из Луцка — 15:17, прибытие в Коломыю — 22:35.
Билеты на поезд доступны в приложении УЗ, на сайте и в кассах вокзалов.
Напомним, "Укрзализныця" в связи с ремонтными работами на польской железной дороге внесла временные изменения в курсировании ряда поездов на участки Коломыя — Львов — Рава-Русская — Варшава.