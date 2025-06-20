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"Укрзализныця" повышает скорость грузовых перевозок на 38%

Укрзализныця
Фото: railinsider.com.ua

АО "Укрзализныця" пересмотрела среднесуточную скорость движения собственного грузового подвижного состава, увеличив ее в среднем на 38% в движении.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Компания пересмотрела среднесуточную скорость движения собственного грузового подвижного состава, что позволит сделать использование вагонов значительно более выгодным для клиентов.

В УЗ уверяют, что перевозчики будут тратить меньше суток на перевозку, а значит, меньше будут платить за пользование вагонами.

Обновленные показатели скорости вступили в силу с 16 июня и будут действовать до 31 декабря 2025 года.

Просмотренные скоростные нормативы охватывают следующие типы подвижного состава:

  • зерновозы,
  • цистерны,
  • крытые вагоны,
  • цементовозы,
  • переоборудованный специализированный подвижной состав,
  • контрейлерные,
  • фитинговые платформы.

К примеру, для фитинговых платформ новые показатели скорости установлены на таком уровне.

Внутренние и импортные перевозки:

  • вагонная/контейнерная отправка – 170 км/сут (было: 154 км/сут);
  • маршрутные или контейнерные поезда – 197 км/сут (было: 154 км/сут).

Экспорт через сухопутные пограничные переходы:

  • вагонная/контейнерная отправка – 213 км/сут (было: 139 км/сут);
  • маршрутные или контейнерные поезда – 213 км/сут (было: 139 км/сут).

Перевозки к припортовым станциям:

  • вагонная/контейнерная отправка – 182 км/сут (было: 156 км/сут);
  • маршрутные или контейнерные поезда – 264 км/сут (было: 156 км/сут).

"Для такого подвижного состава скорость в движении вырастет в среднем на 38%. Это позволит грузоотправителю доставлять груз за меньшее количество суток использования вагона УЗ, что напрямую снижает расходы на логистику и будет способствовать развитию контейнерных перевозок как по территории Украины, так и в другие страны", — подчеркнули в "Укрзализне".

Увеличение тарифов УЗ

В опубликованном 11 декабря 2024 года интервью глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отмечал, что в проекте ее финансового плана "чтобы компания осталась на плаву, могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозку". Увеличенные тарифы   заработали с 1 февраля   2025 года.

Перед этим новые тарифы, утвержденные 5 декабря правлением УЗ, согласовал наблюдательный совет компании.

Намерения УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки вызвали в январе значительное сопротивление бизнесу. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация   и крупнейших металлургических компаний ("ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь" и шесть горно-обогатительных комбинатов).

Автор:
Светлана Манько