- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" повышает скорость грузовых перевозок на 38%
АО "Укрзализныця" пересмотрела среднесуточную скорость движения собственного грузового подвижного состава, увеличив ее в среднем на 38% в движении.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Компания пересмотрела среднесуточную скорость движения собственного грузового подвижного состава, что позволит сделать использование вагонов значительно более выгодным для клиентов.
В УЗ уверяют, что перевозчики будут тратить меньше суток на перевозку, а значит, меньше будут платить за пользование вагонами.
Обновленные показатели скорости вступили в силу с 16 июня и будут действовать до 31 декабря 2025 года.
Просмотренные скоростные нормативы охватывают следующие типы подвижного состава:
- зерновозы,
- цистерны,
- крытые вагоны,
- цементовозы,
- переоборудованный специализированный подвижной состав,
- контрейлерные,
- фитинговые платформы.
К примеру, для фитинговых платформ новые показатели скорости установлены на таком уровне.
Внутренние и импортные перевозки:
- вагонная/контейнерная отправка – 170 км/сут (было: 154 км/сут);
- маршрутные или контейнерные поезда – 197 км/сут (было: 154 км/сут).
Экспорт через сухопутные пограничные переходы:
- вагонная/контейнерная отправка – 213 км/сут (было: 139 км/сут);
- маршрутные или контейнерные поезда – 213 км/сут (было: 139 км/сут).
Перевозки к припортовым станциям:
- вагонная/контейнерная отправка – 182 км/сут (было: 156 км/сут);
- маршрутные или контейнерные поезда – 264 км/сут (было: 156 км/сут).
"Для такого подвижного состава скорость в движении вырастет в среднем на 38%. Это позволит грузоотправителю доставлять груз за меньшее количество суток использования вагона УЗ, что напрямую снижает расходы на логистику и будет способствовать развитию контейнерных перевозок как по территории Украины, так и в другие страны", — подчеркнули в "Укрзализне".
Увеличение тарифов УЗ
В опубликованном 11 декабря 2024 года интервью глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отмечал, что в проекте ее финансового плана "чтобы компания осталась на плаву, могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозку". Увеличенные тарифы заработали с 1 февраля 2025 года.
Перед этим новые тарифы, утвержденные 5 декабря правлением УЗ, согласовал наблюдательный совет компании.
Намерения УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки вызвали в январе значительное сопротивление бизнесу. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация и крупнейших металлургических компаний ("ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь" и шесть горно-обогатительных комбинатов).