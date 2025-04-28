"Укрзализныця" расширяет грузовые сервисы в ЕС: впервые осуществлена перевозка нефтепродуктов из Литвы через Польшу в Украину

АО "Укрзализныця" через свою дочернюю компанию UZ Cargo Poland осуществило первую перевозку нефтепродуктов по маршруту Литва — Польша — Украина. Это стало возможным благодаря партнерству с LTG Cargo Polska Sp. z oo

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

UZ Cargo Poland впервые выступила как лицензированный железнодорожный перевозчик ЕС, осуществляя транспортировку нефтепродуктов по территории Польши.

При этом компания также предоставила услуги экспедиторской деятельности по привлечению собственных вагонов УЗ.

Ранее UZ Cargo Poland получила необходимые разрешения для работы на европейском рынке: лицензию на перевозочную деятельность от UTK (Управление железнодорожного транспорта Польши), сертификат безопасности от ERA (Агентство Европейского Союза по железнодорожному транспорту) и заключила соответствующие договоры с оператором железнодорожной инфраструктуры Польши PKP PLK SA

Следующим шагом компании станет расширение географии грузовых перевозок в направлении Украина – ЕС, в частности в Румынию, Венгрию и Словакию.

UZ Cargo Poland — это дочернее предприятие "Укрзализныци!", работающее на европейском рынке и обеспечивающее логистические процессы перевозки грузов между Украиной и странами Европы, оперируя подвижным составом колеи стандарта 1435 мм и 1520 мм.

В конце марта UZ Cargo Poland в партнерстве с MSC Poland и Medlog Poland запустила прямой контейнерный сервис между польскими портами Гдыня/Гданьск и Киевом.