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"Укрзализныця" улучшила сообщение между Киевом и Ужгородом

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Укрзализныця добавили поезд из столицы в Ужгород / Укрзалізниця

АО "Укрзализныця" в связи с началом сезона отпусков и ростом пассажиропотока продолжает курсирование дополнительного поезда №284/283 Ужгород — Киев — Ужгород.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"В период повышенного спроса там, где возможно, назначаем дополнительные поезда и вагоны, чтобы максимально удовлетворить потребности пассажиров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет курсировать в следующие даты:

  • из Ужгорода: 11, 13, 15, 19, 21, 25 июня (в 23:14), прибытие в Киев — в 13:12 на следующий день.
  • из Киева: 12, 14, 16, 20, 22, 26 июня (в 15:12), прибытие в Ужгород — в 5:20 на следующий день.

Билеты доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.

Также в УЗ напомнили, что на этом направлении курсирует дополнительный поезд №213/214 Киев – Ужгород – Киев.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №159/160 Киев — Трускавец, который будет курсировать в июне в дни повышенного спроса. Поезд будет отправляться в обоих направлениях 5, 12, 14, 15, 19-22 и 26 июня.

Автор:
Светлана Манько