"Укрзализныця" возобновила движение в Ровенской области после схода вагонов: пути отремонтированы

Ремонтные работы на железнодорожном пути в Ровенской области, где ранее сошли с рельсов пустые вагоны грузового поезда, успешно завершены. Это позволило полностью восстановить движение поездов карпатского направления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци".

Отмечается, что ночью для пересадок было задержано пять рейсов, но благодаря усилиям машинистов и качественной работе диспетчеров привели по графику даже международные стыковочные рейсы.

"Благодарим пассажиров за терпение, а КГГА — за помощь с автобусами в комендантский час. Продолжаем движение", — говорится в сообщении компании.

Детали чрезвычайного происшествия в Ровенской области

Напомним, 1 июля в Ровенской области произошел сход пустых вагонов грузового поезда, в результате чего ряд пассажирских рейсов "Укрзализныци" карпатского направления курсирует с задержками.

Впоследствии УЗ возобновила движение поездов по одной нечетной колее на перегоне Каменица – Дубно. В то же время часть рейсов испытала задержки в связи с ограничением движения.

Ранее, в ночь на 23 мая на участке "Ясиня — Вороненко" произошел провал земной породы, что привело к временному перекрытию движения на этом отрезке железнодорожного пути. "Укрзализныця" сразу изменила маршруты ряда поездов дальнего сообщения, следующих в Рахов .