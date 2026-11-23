"Укрзализныця" освоила полный цикл капитального ремонта дизель-поездов польского производства PESA исключительно на собственных производственных мощностях — без привлечения завода-производителя. Обновленный состав в ближайшее время выйдет на маршрут Солотвино — Ужгород.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В компании подчеркнули, что весь комплекс работ железнодорожники выполнили в условиях постоянных российских ракетных и дроновых атак, доказав возможность Украины самостоятельно обслуживать и восстанавливать сложный импортный подвижной состав.

Что обновили

В модернизацию рельсового автобуса PESA, построенного в 2006 году, привлекли семь украинских предприятий. Отечественные производители обеспечили:

ремонт силовой установки, систем кондиционирования, пожарной сигнализации и дверных устройств;

изготовление и установка новых кресел для пассажирского салона и кабин машинистов;

производство салонных окон, лобового стекла, а также систем видеотрансляции, видеонаблюдения и оповещения.

После модернизации поезд получил 95 мест для сидения второго класса, систему климат-контроля, беспроводные зарядки для гаджетов, а также улучшенную плавность и более тихий ход.

Контекст модернизации парка PESA

В парке "Укрзализныци" эксплуатируются 15 дизель-поездов польской компании PESA Bydgoszcz. Первый такой состав компания обновила в 2024 году, однако часть работ приходилось выполнять на заводе-производителе в Польше, где украинские специалисты параллельно проходили обучение.

Нынешний поезд стал первым, прошедшим 100% цикла капремонта непосредственно на одном из заводов "Укрзализныци" без привлечения польского производителя . В дальнейшем перевозчик планирует постепенно модернизировать весь парк дизель-поездов PESA собственными силами и в кооперации с украинским бизнесом.

Напомним, "Укрзализныця" планирует в течение ближайших шести месяцев привлечь до 60 локомотивов. Компания рассматривает закупку подержанной техники, ремонт собственного парка и помощь международных партнеров.