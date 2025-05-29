"Укрзализныця" выгодно закупила моторные масла: сколько сэкономили

АО "Укрзализныця" обеспечивает стабильную поставку моторных масел по сниженным ценам. Стоимость этой продукции в среднем на 7% ниже, чем в 2024 году.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В частности, средняя закупочная цена основного моторного масла М-14В2 для дизельных двигателей в 2025 году составляет 58225 грн/т, тогда как в 2024 году — 62628 грн/т.

"Помимо привлекательной цены, обеспечена ее ритмичная поставка, позволяющая организовать бесперебойную работу локомотивного хозяйства и своевременное обслуживание подвижного состава", — подчеркнули в компании.

Там добавили, что добиться таких результатов удалось благодаря эффективной закупочной стратегии, четкому планированию и глубокому анализу рынка смазочных материалов.

Напомним, "Укрзализныця" в 2025 году на 40% снизила затраты на скрепление для рельсов, краску и фанеру, которые используются при модернизации и ремонте пассажирских поездов.

В апреле Кабинет министров упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решения о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 миллионов гривен — без согласования с правительством. Предприятие сможет реализовать значительные объемы накопленных ресурсов, в том числе металлолома и щебеночной продукции.