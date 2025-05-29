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"Укрзализныця" выгодно закупила моторные масла: сколько сэкономили
АО "Укрзализныця" обеспечивает стабильную поставку моторных масел по сниженным ценам. Стоимость этой продукции в среднем на 7% ниже, чем в 2024 году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
В частности, средняя закупочная цена основного моторного масла М-14В2 для дизельных двигателей в 2025 году составляет 58225 грн/т, тогда как в 2024 году — 62628 грн/т.
"Помимо привлекательной цены, обеспечена ее ритмичная поставка, позволяющая организовать бесперебойную работу локомотивного хозяйства и своевременное обслуживание подвижного состава", — подчеркнули в компании.
Там добавили, что добиться таких результатов удалось благодаря эффективной закупочной стратегии, четкому планированию и глубокому анализу рынка смазочных материалов.
Напомним, "Укрзализныця" в 2025 году на 40% снизила затраты на скрепление для рельсов, краску и фанеру, которые используются при модернизации и ремонте пассажирских поездов.
В апреле Кабинет министров упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решения о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 миллионов гривен — без согласования с правительством. Предприятие сможет реализовать значительные объемы накопленных ресурсов, в том числе металлолома и щебеночной продукции.