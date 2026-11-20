АО "Укрзализныця" выставило на продажу имущественный комплекс в состав объекта входят 26 инвентарных единиц недвижимости и семь единиц движимого имущества.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения на Национальной электронной бирже.

Информация об аукционе 19 ноября была обнародована на платформе Национальной электронной биржи.

Входящий в имущественный комплекс

Среди выставленных на продажу объектов — административное здание, профилакторий площадью почти 965 кв. м и ангар площадью 498,6 кв. м.

Также будущему владельцу предлагают гаражи, склады, котельную, насосную и другие хозяйственные постройки.

Кроме недвижимости, лот охватывает эстакаду для мойки автомобилей, бензоколонки, резервуары для хранения горючего, ограждения, подъездную дорогу и инженерные сети.

Какая цена продаж и когда состоится аукцион

Стартовая стоимость всего имущественного комплекса составляет 11 млн. 842 тыс. грн без НДС.

Для участия в торгах претенденты должны уплатить гарантийный взнос в размере 1 млн. 184 тыс. грн., а также регистрационный взнос — 1,7 тыс. грн.

Аукцион намечен на 4 декабря 2026 года. Для его проведения необходимо не менее двух заявок от участников.

Напомним, "Укрзализныця" начала продажу непрофильной и избыточной недвижимости через систему Prozorro.Продажи. Первые объекты уже появились на аукционах. Компания планирует реализовать административные здания, склады, производственные помещения, торговые объекты и спортивно-оздоровительные комплексы в нескольких регионах Украины.