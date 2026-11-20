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"Укрзализныця" выставила на аукцион 26 зданий во Львове за 11,8 млн грн
АО "Укрзализныця" выставило на продажу имущественный комплекс в состав объекта входят 26 инвентарных единиц недвижимости и семь единиц движимого имущества.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения на Национальной электронной бирже.
Информация об аукционе 19 ноября была обнародована на платформе Национальной электронной биржи.
Входящий в имущественный комплекс
Среди выставленных на продажу объектов — административное здание, профилакторий площадью почти 965 кв. м и ангар площадью 498,6 кв. м.
Также будущему владельцу предлагают гаражи, склады, котельную, насосную и другие хозяйственные постройки.
Кроме недвижимости, лот охватывает эстакаду для мойки автомобилей, бензоколонки, резервуары для хранения горючего, ограждения, подъездную дорогу и инженерные сети.
Какая цена продаж и когда состоится аукцион
Стартовая стоимость всего имущественного комплекса составляет 11 млн. 842 тыс. грн без НДС.
Для участия в торгах претенденты должны уплатить гарантийный взнос в размере 1 млн. 184 тыс. грн., а также регистрационный взнос — 1,7 тыс. грн.
Аукцион намечен на 4 декабря 2026 года. Для его проведения необходимо не менее двух заявок от участников.
Напомним, "Укрзализныця" начала продажу непрофильной и избыточной недвижимости через систему Prozorro.Продажи. Первые объекты уже появились на аукционах. Компания планирует реализовать административные здания, склады, производственные помещения, торговые объекты и спортивно-оздоровительные комплексы в нескольких регионах Украины.