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"Укрзализныця" запускает капитально отремонтированный дизель-поезд ДЕЛ-02

Укрзализныця
Поезд изготовлен в Луганске в мае 2012 года / Укрзалізниця

" Укрзализныця" вернула в эксплуатацию капитально отремонтированный дизель-поезд ДЕЛ-02 после масштабных модернизационных работ. Поезд, изготовленный в Луганске в мае 2012 года, ранее проходил плановые ремонты в 2016 и 2017 годах, а с сентября 2024 находился на капитальном ремонте.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Впервые ремонтные работы такого объема с дополнительными модернизациями были выполнены специалистами моторвагонного депо Христиновка Черкасской области. Капитальный ремонт охватил приводные силовые модули, системы преобразования частоты, входные ступени, моторные колесные пары с тяговыми двигателями, системы контроля, системы оперативного вывода информации и пожарной сигнализации, а также систему аэрозольного пожаротушения.

В рамках модернизации было обновлено освещение в салонах, установлено светосигнальное оборудование и обустроены места для перевозки велосипедов.

Трехвагонный поезд рассчитан на перевозку 320 пассажиров и будет обслуживать жителей Черкасской, Винницкой и Кировоградской областей. С 17 апреля поезд будет курсировать по следующим маршрутам:

  • №6503 Христиновка — Гайворон: во вторник и субботу (а также 16 апреля) — отправление в 21:50, прибытие в 23:30;
  • №6631/6632 Гайворон — Винница — Гайворон: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье — отправление в 01:27 и 18:00, прибытие в 06:00 и 22:56 соответственно;
  • №6508 Гайворон — Христиновка: в понедельник и пятницу — отправление в 23:06, прибытие в 00:47.

Для улучшения условий работы локомотивных бригад установлены кресла с улучшенной эргономикой, умывальники в служебных помещениях и холодильники.

Также Укрзализныця провела конкурентный тендер на закупку рельсов, что позволит отремонтировать и построить 280 км путей.

Автор:
Татьяна Гойденко