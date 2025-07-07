"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд экспериментального типа

С 11 июля 2025 года Укрзализныця назначает новый региональный поезд №826/825, который будет курсировать по маршруту Львов — Тернополь — Хмельницкий. Поезд будет ходить каждый день, кроме вторника.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныця".

Поезд ЭПЛ9Т №007 после ремонта получил 2 класс комфортности и оснащен современными возможностями для удобства пассажиров.

Пандусы и инклюзивные туалеты, позволяющие комфортно путешествовать людям с ограниченными возможностями;

Места для пассажиров на колесных креслах и крепления для велосипедов;

Автоматы с напитками и снеками для еще большего удобства;

Современные индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и USB-разетками для зарядки гаджетов;

Индивидуальные столики для каждого пассажира и крепления для мобильных устройств, позволяющие удобно смотреть фильмы или сериалы во время поездки;

Обновленная система освещения с возможностью включения пониженного уровня для более комфортной атмосферы в салоне;

Индикация занятости уборных и вагонное табло с маршрутом, помогающим ориентироваться во время путешествия;

Багажные полки с большой емкостью для удобной перевозки чемоданов.

Этот поезд является пятым капитально отремонтированным с начала 2025 года, а в целом 42-м обновленным поездом с начала полномасштабной войны.

Пригородный подвижной состав продолжает модернизироваться, ведь только с начала года Укрзализныцей воспользовалось более 14,5 миллионов пассажиров, четверть из которых — льготники. Железная дорога остается популярным выбором для украинцев благодаря стабильности, безопасности, четким графикам и возможности путешествовать даже во время воздушных тревог.

"Укрзализныця" продолжает планировать обновление поездов, в частности для обеспечения высокого качества перевозок и комфортных условий для пассажиров. Для этого необходима активная поддержка государства, ведь только совместными усилиями можно обеспечить доступные, удобные и безопасные перевозки для украинцев.

Напомним, в конце июня "Укрзализныця" получила четыре новых пассажирских вагона с Крюковского вагоностроительного завода. Они будут возить на оздоровление и отдых в Карпатский регион группы харьковских детей. В целом, новые плацкартные вагоны рассчитаны на 58 мест.