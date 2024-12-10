"Укрзализныця" запустила новый ночной поезд в Камянец-Подольский

С 15 декабря начинает курсировать новый ночной поезд №139/140 сообщением Киев – Камянец-Подольский.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Какой график движения нового поезда

Отмечается, что поезд ежедневно отправляется из Киева в 23:21 и уже в 08:20 прибывает в Камянец-Подольский.

В обратном направлении из Камянец-Подольского поезд отправляется в 20:13 и возвращается в столицу в 05:27.

В УЗ сообщают, что доступны билеты на группу беспересадочных вагонов Ужгород – Камянец-Подольский, которые продолжат соединять Закарпатье, Львов с южными регионами Хмельнитчины.

"Расписание продумано до мелочей, чтобы вы могли легко пересаживаться в Киеве на скоростные поезда "Интерсити+" в Харьков, Днепр, Запорожье, Полтаву, Краматорск, а также на поезда в Сумы и Чернигов", — отмечают в компании.

Билеты уже есть в продаже в мобильном приложении, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, что "Укрзализныця" анонсировала новые сообщения и удлиненные рейсы во внутреннем сообщении. Так, уже с 15 декабря добавятся пять новых поездов в горы и три рейса в Харьков, а для 38 рейсов будет уменьшено время в пути.

Также "Укрзализныця" анонсировала новый поезд по маршруту Харьков – Ворохта – Харьков на зимние праздники.

Отметим, что "Укрзализныця" с 15 декабря по 13 января по техническим причинам корректирует расписание движения некоторых поездов. В частности, в этот период не будут курсировать поезд №8/7 Одесса – Харьков, поезд №148/147 Одесса – Киев и поезд №774/773 Киев – Шостка.