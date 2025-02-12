Организация ООН по промышленному развитию откроет офис в Украине откроет офис в Украине

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) планирует открыть офис в Украине для координации проектов восстановления экономики и промышленности.

Об этом шла речь во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Марьяны Бецы со старшим координатором ЮНИДО по вопросам Украины Штефаном Сикарсом, которая состоялась 11 февраля.

Беца отметила активную деятельность ЮНИДО в Украине и подчеркнула, что новый офис поможет более эффективно реализовывать инициативы, направленные на восстановление страны.

"Приветствуем планы ЮНИДО по созданию офиса в Украине, который будет обеспечивать эффективное управление проектами, учитывая критическую важность скорейшего послевоенного восстановления экономики Украины", — сказала она.

По ее словам, ЮНИДО имеет уникальный опыт в сфере циркулярной экономики, декарбонизации, устойчивой энергетики и развития промышленной инфраструктуры, что критически важно для быстрого восстановления украинской экономики.

Стороны также обсудили текущие и будущие проекты ЮНИДО в Украине, в частности, в сфере технологического трансфера и зеленого восстановления промышленности.

Напомним, летом 2024 года Министерство экономики Украины вместе с UNIDO объявили о старте проекта по трансферу японских технологий в Украину, финансируемого Японией.