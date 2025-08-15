Запланована подія 2

Уплата НДФЛ превысила прошлогодний показатель на 20%: за семь месяцев в бюджет поступило 346,8 млрд грн

гривна
Уплата НДФЛ выросла на 20%. / Depositphotos

С начала 2025 года уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) превысила прошлогодний показатель более чем на 20%. В целом за январь-июль плательщики уплатили 346,8 млрд грн, что на 59 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Регионы-лидеры по уплате НДФЛ:

  • Киев - 82,7 млрд грн;
  • Днепропетровская область - 34 млрд грн;
  • Львовская область - 23,5 млрд грн;
  • Киевская область - 20,6 млрд грн.

По словам исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Леси Карнаух, рост поступлений свидетельствует о том, что экономика продолжает работать даже в сложных условиях.

"Даже в непростых условиях экономика продолжает работать. И наша задача без давления создать условия, когда бизнес будет все больше заинтересован в оплате официальной зарплаты, а не в "тени". Потому что это, в том числе, средства для развития общин и реализации на местах важных проектов", – добавила она.

Налоговая скидка для граждан

В ГНСУ напомнили, что до 31 декабря 2025 украинцы могут воспользоваться налоговой скидкой за расходы, осуществленные в 2024 году. Это право предоставляется плательщикам НДФЛ, имеющим расходы, подлежащие компенсации из бюджета.

Ранее, 14 августа, сообщалось, что по итогам семи месяцев 2025 года крупные налогоплательщики, включенные в реестр на этот год, перечислили в сводный бюджет 584,9 млрд гривен. Это составляет 49% всех поступлений государства за этот период.

Автор:
Татьяна Ковальчук