Управление дворцом "Октябрьский": участник аукциона пожаловался на дискриминационные требования

Антимонопольный комитет Украины поддержал позицию Агентства по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) относительно порядка определения квалификационных критериев к участникам конкурсов по избранию управляющих арестованных активов.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Отмечается, что АМКУ отказал в удовлетворении жалобы ООО "Вирус мюзик" о якобы дискриминационных требованиях в тендере на управление для Международного центра культуры и искусств ("Октябрьский дворец") в Киеве.

АМКУ признал, что установленные условия конкурса не являются дискриминационными, не нарушают законодательство о публичных закупках и обоснованы с учетом ценности и сложности актива.

В марте 2025 года АРМА объявила конкурс на определение управляющего, установив ряд требований, в частности, обеспечение ежемесячного ожидаемого дохода от управления в размере не менее 2 млн грн. Все доходы будут поступать в государственный бюджет Украины.

Международный центр культуры и искусств "Октябрьский дворец" — памятник архитектуры, спроектированный и построенный в 1842 году известным архитектором Викентием Беретти. Один из самых больших в Киеве театральных залов: вмещает более двух тысяч зрителей.

Знаковое историко-культурное здание в центре столицы находится на склонах над Майданом Незалежности. Общая площадь – более 17 500 м². Объект долгое время служил культурным центром города, а ныне находится в управлении АРМА.

Напомним, недавно АРМА выбрало управляющего для еще одного знакового объекта столицы – Дома профсоюзов, расположенного на Майдане Незалежности, 2.

По результатам тендера на платформе Prozorro среди четырех участников конкурса победу завоевал консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет".