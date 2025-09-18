Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Наличный курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,90

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Управляющий Домом профсоюзов в центре Киева должен государству: что говорят в АРМА

Дом профсоюзов
Дом профсоюзов. Фото: nashkiev.ua/

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) отреагировало на ситуацию с задолженностью консорциумом "Управляющая компания КАМпаритет" за пользование Домом профсоюзов в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Позиция АРМА

Отмечается, что ведомство провело плановую проверку деятельности УК "Кампаритет" как управляющего арестованным активом.

По результатам проверки было зафиксировано нарушение отдельных условий договора управления активом. Управителю предоставлен срок для устранения выявленных недостатков и предоставления объяснений.

До конца сентября АРМА ожидает получить от управляющего официальные объяснения и подтверждение принятых мер по приведению деятельности в соответствие с условиями договора.

На основании результатов проверки и полученных объяснений АРМА примет решение о дальнейшем управлении активом, в том числе рассмотрит возможность применения предусмотренных законом мер реагирования.

АРМА отмечает, что управление арестованными активами осуществляется исключительно в интересах государства и общества, а все управляющие обязаны неукоснительно соблюдать условия договоров и требований законодательства.

Об управителе

Дом профсоюзов в Киеве был передан в управление АРМА постановлением суда в рамках уголовного производства. Для надлежащего управления имуществом, по результатам открытого конкурса, АРМА избрало управляющего - консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет". Согласно договору управления, управляющий обязан:

  • осуществлять надлежащую эксплуатацию и содержание объекта;
  • выполнять финансовые обязательства перед государством;
  • обеспечивать сохранность и эффективное использование актива.

По данным YouControl, консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" зарегистрирован в Киеве в мае 2024 года. Основным видом деятельности компании является управление недвижимым имуществом на договорной основе или за вознаграждение.

Директором компании является Лиана Пинькевич. Учредителями выступают три компании: "Управляющая компания Евро-Сервис", "Паркинг Комфорт" и "Берри Хаб Плюс".

Совладельцами "Управляющей компании КАМпаритет" являются Юрий Тарасенко и Вадим Петрекуцы.

Скандал по поводу "КАМпаритета" и бывшей вице-премьера Стефанишиной

Недавнее расследование журналистов   выявило коррупцию у АРМА. В нем говорится, что компания, которая в 2025 году получила в управление знаковый Дом профсоюзов в центре Киева, имеет прямую связь с бывшим мужем вице-премьера Ольги Стефанишиной — Михаилом Стефанишиным.

Хотя Стефанишина официально разведена с ним с 2017 года, расследование показало, что их связи сохранились.

Компании, связанные с ним, получили уже не менее четырех крупных объектов арестованного имущества от АРМА. Формально он не владелец этих компаний, но журналисты проследили бизнес-связи и участие его ближайшего окружения в структуре собственности.

Журналисты утверждают, что компания "КАМпаритет" связана с бывшим мужем Стефанишиной.

После скандала уволилась руководитель АРМА Елена Дума, а Стефанишина стала послом Украины в США.

Автор:
Светлана Манько