Управляющий Домом профсоюзов в центре Киева должен государству: что говорят в АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) отреагировало на ситуацию с задолженностью консорциумом "Управляющая компания КАМпаритет" за пользование Домом профсоюзов в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Позиция АРМА

Отмечается, что ведомство провело плановую проверку деятельности УК "Кампаритет" как управляющего арестованным активом.

По результатам проверки было зафиксировано нарушение отдельных условий договора управления активом. Управителю предоставлен срок для устранения выявленных недостатков и предоставления объяснений.

До конца сентября АРМА ожидает получить от управляющего официальные объяснения и подтверждение принятых мер по приведению деятельности в соответствие с условиями договора.

На основании результатов проверки и полученных объяснений АРМА примет решение о дальнейшем управлении активом, в том числе рассмотрит возможность применения предусмотренных законом мер реагирования.

АРМА отмечает, что управление арестованными активами осуществляется исключительно в интересах государства и общества, а все управляющие обязаны неукоснительно соблюдать условия договоров и требований законодательства.

Об управителе

Дом профсоюзов в Киеве был передан в управление АРМА постановлением суда в рамках уголовного производства. Для надлежащего управления имуществом, по результатам открытого конкурса, АРМА избрало управляющего - консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет". Согласно договору управления, управляющий обязан:

осуществлять надлежащую эксплуатацию и содержание объекта;

выполнять финансовые обязательства перед государством;

обеспечивать сохранность и эффективное использование актива.

По данным YouControl, консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" зарегистрирован в Киеве в мае 2024 года. Основным видом деятельности компании является управление недвижимым имуществом на договорной основе или за вознаграждение.

Директором компании является Лиана Пинькевич. Учредителями выступают три компании: "Управляющая компания Евро-Сервис", "Паркинг Комфорт" и "Берри Хаб Плюс".

Совладельцами "Управляющей компании КАМпаритет" являются Юрий Тарасенко и Вадим Петрекуцы.

Скандал по поводу "КАМпаритета" и бывшей вице-премьера Стефанишиной

Недавнее расследование журналистов выявило коррупцию у АРМА. В нем говорится, что компания, которая в 2025 году получила в управление знаковый Дом профсоюзов в центре Киева, имеет прямую связь с бывшим мужем вице-премьера Ольги Стефанишиной — Михаилом Стефанишиным.

Хотя Стефанишина официально разведена с ним с 2017 года, расследование показало, что их связи сохранились.

Компании, связанные с ним, получили уже не менее четырех крупных объектов арестованного имущества от АРМА. Формально он не владелец этих компаний, но журналисты проследили бизнес-связи и участие его ближайшего окружения в структуре собственности.

Журналисты утверждают, что компания "КАМпаритет" связана с бывшим мужем Стефанишиной.

После скандала уволилась руководитель АРМА Елена Дума, а Стефанишина стала послом Украины в США.