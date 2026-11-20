Уровень расчетов АО "Гарантированный покупатель" за электроэнергию, приобретенную у производителей по "зеленому" тарифу в 2026 году, составляет 86,6%. По состоянию на 20 ноября за нее уплатили 34,9 млрд. грн.

Как пишет Dilo, такие данные приводит акционерное общество в инфографике.

Всего в 2026 году было приобретено 4,922 млн МВтч электроэнергии из возобновляемых источников. Наибольшую долю в этом объеме составляет солнечная генерация – 97,25%. На ветровую энергетику приходится 0,24%, биоэнергетику – 1,28%, гидроэнергетику – 1,24%.

По состоянию на 20 ноября производителям ВИЭ уплачено 40,42 млрд грн. Из этой суммы 34,9 млрд грн приходится на электроэнергию, приобретенную в 2026 году, 2,1 млрд грн – в 2025 году, 2,2 млрд грн – в 2024 году, 0,1 млрд грн – в 2023 году и 1,1 млрд грн – в 2022 году.

Отдельно на инфографике отражена общая сумма задолженности НЭК "Укрэнерго" в размере 15,79 млрд грн. Долг компании за январь-октябрь 2026 составляет 4,51 млрд грн.

Уровень расчетов по производителям ВИЭ по состоянию на 20 ноября 2026 года

Напомним, АО "Гарантированный покупатель" полностью рассчиталось с производителями электроэнергии из возобновляемых источников за май 2026 года. 2 ноября компания перечислила им 598,1 млн. грн.