Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело розыск имущества, связанного с незаконной добычей песчано-глинистых пород, что нанесло государству ущерб более 260 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АРМА.

АРМА возвращает государству миллионы

По обращению прокуратуры АРМА произвело поиск имущества, связанного с незаконной добычей песчано-глинистых пород. Следствие установило, что противоправная деятельность продолжалась несколько лет и нанесла государству ущерб на сумму более 260 миллионов гривен.

В результате работы было обнаружено:

2 автомобиля;

5 объектов недвижимости;

10 земельных участков.

Все активы переданы правоохранительным органам для ареста и последующего управления АРМА.

Заместитель председателя АРМА Павел Великореченин подчеркнул, что розыск имущества по делам с масштабным ущербом природным ресурсам — это не только вопрос правосудия, но и ответственное отношение к национальному богатству.

Напомним, АРМА объявило о реализации партии железорудных окатышей общим объемом 14 673 тонны, хранящихся в 215 железнодорожных вагонах. Эти ресурсы, изъятые в рамках санкционной политики, имеют русское происхождение.