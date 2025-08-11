Запланована подія 2

Ущерб государству более 260 млн грн: АРМА обнаружило активы подозреваемых в незаконной добыче

банк
АРМА нашла 17 активов подозреваемых

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело розыск имущества, связанного с незаконной добычей песчано-глинистых пород, что нанесло государству ущерб более 260 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АРМА.

АРМА возвращает государству миллионы

По обращению прокуратуры АРМА произвело поиск имущества, связанного с незаконной добычей песчано-глинистых пород. Следствие установило, что противоправная деятельность продолжалась несколько лет и нанесла государству ущерб на сумму более 260 миллионов гривен.

В результате работы было обнаружено:

  • 2 автомобиля;
  • 5 объектов недвижимости;
  • 10 земельных участков.

Все активы переданы правоохранительным органам для ареста и последующего управления АРМА.

Заместитель председателя АРМА Павел Великореченин подчеркнул, что розыск имущества по делам с масштабным ущербом природным ресурсам — это не только вопрос правосудия, но и ответственное отношение к национальному богатству.

Напомним, АРМА объявило о реализации партии железорудных окатышей общим объемом 14 673 тонны, хранящихся в 215 железнодорожных вагонах. Эти ресурсы, изъятые в рамках санкционной политики, имеют русское происхождение.

Автор:
Ольга Опенько