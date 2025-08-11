- Категория
Ущерб государству более 260 млн грн: АРМА обнаружило активы подозреваемых в незаконной добыче
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело розыск имущества, связанного с незаконной добычей песчано-глинистых пород, что нанесло государству ущерб более 260 миллионов гривен.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АРМА.
АРМА возвращает государству миллионы
По обращению прокуратуры АРМА произвело поиск имущества, связанного с незаконной добычей песчано-глинистых пород. Следствие установило, что противоправная деятельность продолжалась несколько лет и нанесла государству ущерб на сумму более 260 миллионов гривен.
В результате работы было обнаружено:
- 2 автомобиля;
- 5 объектов недвижимости;
- 10 земельных участков.
Все активы переданы правоохранительным органам для ареста и последующего управления АРМА.
Заместитель председателя АРМА Павел Великореченин подчеркнул, что розыск имущества по делам с масштабным ущербом природным ресурсам — это не только вопрос правосудия, но и ответственное отношение к национальному богатству.
Напомним, АРМА объявило о реализации партии железорудных окатышей общим объемом 14 673 тонны, хранящихся в 215 железнодорожных вагонах. Эти ресурсы, изъятые в рамках санкционной политики, имеют русское происхождение.