Ущерб на 30 млн грн: поставщику некачественных спальных мешков военным объявили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия из Кривого Рога, которое поставило 20 тысяч спальных мешков низкого качества на 30 млн грн одной из воинских частей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что правоохранители установили, что в декабре 2023 подозреваемый поставил в одну из воинских частей Национальной гвардии Украины по государственному контракту 20 тыс. человек. спальных мешков ненадлежащего качества. Они не могут использоваться по своему целевому назначению.

"Такие действия подозреваемого нанесли ущерб государству в размере 30 млн грн", — говорится в сообщении.

В частности, по заключению экспертизы, состав ткани не соответствовал заявленным требованиям, в спальниках также отсутствовали обязательные элементы: подкладка из флиса и слой из спецткани, не пропускающий воздух.

Как отмечают в ГБР, директору предприятия сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Сообщается, что воинской частью был заявлен иск в суд о возмещении штрафных санкций на сумму 6 млн гривен и замене спальных мешков на качественные, который удовлетворен в полном объеме.

Напомним, ГБР завершило расследование в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и еще четырех участников преступной организации, которые, по заключению следствия, нанесли Министерству обороны 1,167 миллиарда гривен ущерб при закупке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины.

Также экс-чиновнику Министерства обороны, уменьшившему штрафные санкции львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу на почти 94 млн грн, сообщили о подозрении.