ООО "Руш", управляющее сетью магазинов EVA, за девять месяцев 2026 года зафиксировало 579,7 млн грн потерь, связанных с войной. Это примерно в 57 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составил 10,1 млн. грн. Наибольшие потери компания понесла из-за повреждения и уничтожения товарных запасов вследствие российских атак.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Основная часть потерь — 562,9 млн грн — составляла нехватка и порча товаров в результате боевых действий. За аналогичный период 2025 года этот показатель составил всего 8,7 млн. грн.

Еще 14,6 млн грн компания потеряла из-за нехватки основных средств и нематериальных активов, 2 млн грн – других материальных ценностей и 125 тыс. грн – денежных средств.

Российские атаки уничтожили склады и повредили магазины EVA

В январе-сентябре 2026 года в результате ракетно-дроновых атак пострадали или были полностью уничтожены три магазина сети в Днепре, Кривом Роге и Запорожье.

Еще 13 торговых точек компания закрыла и эвакуировала.

Значительные потери понесла и логистическая инфраструктура EVA. В августе и сентябре российские удары повредили распределительный центр сети магазинов EVA и EVA.ua в Броварах Киевской области. Кроме того, полностью уничтожен складской комплекс в пригороде Одессы.

В настоящее время компания частично возобновила работу распределительного центра в Броварах и планирует провести ремонт для его полноценного запуска.

Для обеспечения магазинов в южном регионе "Руш" уже заключил договор аренды нового складского помещения вблизи Одессы. Там готовят необходимое оборудование, а пока поставки товаров производятся из других складов компании.

Товарные запасы и логистическое оборудование на пострадавших складах были застрахованы от военных рисков.

После российских атак компания обратилась к страховщику с заявлением о наступлении страхового случая.

В то же время, максимальный лимит страхового покрытия составляет $3 млн в гривневом эквиваленте. Этой суммы недостаточно для полного возмещения причиненных потерь.

Решение страховой компании по выплате ожидается в ноябре 2026 года.

Как изменились финансовые результаты EVA

Несмотря на значительные потери российских обстрелов, компания остается прибыльной.

За девять месяцев 2026 года чистая прибыль ООО "Руш" составила 850 млн. грн., что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В третьем квартале прибыль сократилась на 52,3% - до 175,5 млн грн.

В то же время выручка компании за январь-сентябрь составила 28,1 млрд грн.

ООО "Руш" работает с 2002 года. Конечными бенефициарами компании являются предприниматели Руслан Шостак и Валерий Киптик.

Напомним, ранее сеть EVA сообщила о масштабных разрушениях логистических центров в результате российских атак. По данным компании, в течение трех месяцев под ударами оказались четыре распределительных центра, два из которых были полностью уничтожены. Из-за повреждения инфраструктуры ритейлер вынужден перестраивать систему снабжения товаров.