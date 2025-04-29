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Усиление управленческой команды: Умеров получил новых заместителей

Рустем Умеров.
Рустем Умеров. Фото: Facebook/Rustem Umerov

Кабинет министров назначил трех новых заместителей министру обороны Рустему Умерову. Это решение направлено на усиление управленческой команды Минобороны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Что известно о заместителях Умерова

  • Первым заместителем министра обороны стал Сергей Боев, ранее занимавший должность замминистра по вопросам международного взаимодействия и партнерств.

Его опыт в сфере международных отношений, в частности в обеспечении безопасности и гарантий безопасности для Украины, чрезвычайно важен в условиях нынешней геополитической ситуации.

Он будет координировать все направления работы замминистра, чтобы обеспечить единый курс — от текущих потребностей фронта до будущей архитектуры украинской армии.

Основная задача состоит в разработке комплексной стратегии действий:

  • обеспечение срочных потребностей армии на текущий момент;
  • совместное с коллегами, в том числе с заместителем министра обороны, генерал-лейтенантом Мойсюком, развитие модели Future Force — Сил обороны будущего, которую создают Министерство обороны и Генеральный штаб, работая в едином фронте.

Приоритет Сергея Боева – развитие международных партнерств, финансирование и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, а также создание совместных предприятий с международными партнерами.

  • Заместителем министра обороны по вопросам логистики и закупок назначен генерал-лейтенант Николай Шевцов.

Он высококвалифицированный специалист в своей области, ранее возглавлял Главное управление логистики Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Благодаря его усилиям удалось создать эффективные механизмы снабжения и обеспечения войск на фронте, отмечают в пресс-службе.

В новой роли Николай Шевцов сосредоточится на дальнейшей реформе закупок и сотрудничестве с рынком и производителями. Он вместе с АОЗ и ДОТ будет работать над сокращением времени поставки для военных, упрощением бюрократических процедур и цифровизацией процессов.

  • Александр Козенко назначен замминистра обороны.

До этого, с ноября 2023, он был советником министра обороны Украины, отвечая за развитие государственной авиации. Козенко имеет образование в области международной экономики, выпускник Киевского национального экономического университета.

Он работал в сфере гражданской авиации, занимал руководящие должности в ряде украинских и международных компаний, а также основал и владел несколькими бизнесами. С 2020 по 2023 год Козенко являлся советником руководителя Офиса Президента Украины.

В новой должности будет отвечать за развитие способностей авиации.

Отмечается, что Сергей Мельник завершил работу в должности замминистра обороны Украины.

Министерство выражает благодарность за его профессионализм и работу в обеспечении надлежащих условий для военнослужащих. Среди его достижений — внедрение "пакета раненой", адаптивной одежды, восстановления сети госпиталей, запуск Службы сопровождения военных и их семей, а также получение Украиной ассоциированного членства в организации офицеров резерва стран НАТО.

"Сергей Мельник продолжит работу на другом направлении, где его опыт будет очень полезен для дальнейшего укрепления нашего государства", — говорится в сообщении.

Напомним, в первом квартале 2025 года Министерство обороны приобрело 36 квартир для военнослужащих на сумму около 104 млн гривен, что больше, чем за весь 2024 год, когда было закуплено 33 квартиры.

Автор:
Ольга Опенько