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Утечка подсолнечного масла в Южный Буг: сумма ущерба достигает 45 млрд грн

утечка масла в Южный Буг
Утечка масла в Южный Буг. Фото: t.me/mindovkillia

Ориентировочная сумма ущерба вследствие утечки масла в реку Южный Буг из-за российских обстрелов Николаева достигает 45 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба   Минокружение.

Напомним, в Николаеве в результате падения обломков дрона 28 декабря 2024 года был поврежден резервуар агропромышленного предприятия, в котором хранилось подсолнечное масло. Из-за разгерметизации часть масла попала в реку Южный Буг.

Отмечается, что в результате обстрела РФ в реку вытекло около 1800 тонн подсолнечного масла. По состоянию на 2 января площадь загрязнения достигала 9000 кв. м, а толщина слоя на некоторых участках – 10 см.

"Специалисты Госэкоинспекции провели отбор 13 проб воды и грунта для лабораторных исследований. В некоторых точках отбора проб содержание загрязняющих веществ по жирам и маслам составляет 189,7 мг/дм³", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты ГСЧС пытаются не допустить дальнейшего распространения загрязнения.

"Также проводятся работы по сбору растительного масла, отбору проб воды и почвы для лабораторных исследований. Уже собрано около 45 тонн растительного масла из двух заливов Бугского лимана", — рассказали в ведомстве.

По предварительным расчетам, ориентировочная сумма ущерба составляет 45 млрд грн.

Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, в Николаевской области из Южного Буга откачали уже 110 тонн масла, которое попало в реку из-за повреждения российским беспилотником резервуара агропромышленного предприятия.

Автор:
Светлана Манько