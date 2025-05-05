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Утвержден курс по переподготовке военных по социальному сопровождению: об обучении
Центральное управление гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ЦУЦИС ГШ ВСУ) утвердило обновленные курсы для переподготовки специалистов в сфере социального сопровождения.
Об этом сообщает пресс-служба Миноблроны.
Курс переподготовки для военных
Обучение будет длиться 8 дней и будет включать модули, охватывающие знание нормативно-правовых актов в сфере социальных гарантий, а также инструменты предоставления комплексных услуг сопровождения.
Особое внимание будет уделено развитию навыков специалистов службы сопровождения во взаимодействии с общинами и партнерами, что позволит более эффективно решать индивидуальные проблемы обращенных лиц. Также на курсах будут подробно рассмотрены механизмы предоставления льгот и гарантий для военных и их семей.
Во время учебы также проводятся стратегические сессии, симуляции различных случаев и алгоритмы обращения с членами семей военных в кризисных ситуациях, таких как пропажа без вести или ранение.
Обновленный курс пройдут 30 представителей воинских частей.
Преподавателями курсов являются эксперты в области социальной политики, правозащитники, юристы, аналитики по психическому здоровью и представители общественных организаций, занимающихся защитой прав военных и их семей.
Службы сопровождения оказывают военным и их семьям помощь по правовым, социальным, бытовым и медицинским вопросам, информируя их о правах, льготах и предоставляя консультации и помощь в оформлении документов.
Кроме того, служба сопровождения при решении юридических, бытовых и социальных вопросов поддерживает постоянную связь между военными, семьями и медучреждениями, социальными службами, общественными организациями и органами власти.
Напомним, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), не имеющие боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья, будут предназначены для службы в боевых подразделениях.