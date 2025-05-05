Утвержден курс по переподготовке военных по социальному сопровождению: об обучении

Центральное управление гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ЦУЦИС ГШ ВСУ) утвердило обновленные курсы для переподготовки специалистов в сфере социального сопровождения.

Об этом сообщает пресс-служба Миноблроны.

Курс переподготовки для военных

Обучение будет длиться 8 дней и будет включать модули, охватывающие знание нормативно-правовых актов в сфере социальных гарантий, а также инструменты предоставления комплексных услуг сопровождения.

Особое внимание будет уделено развитию навыков специалистов службы сопровождения во взаимодействии с общинами и партнерами, что позволит более эффективно решать индивидуальные проблемы обращенных лиц. Также на курсах будут подробно рассмотрены механизмы предоставления льгот и гарантий для военных и их семей.

Во время учебы также проводятся стратегические сессии, симуляции различных случаев и алгоритмы обращения с членами семей военных в кризисных ситуациях, таких как пропажа без вести или ранение.

Обновленный курс пройдут 30 представителей воинских частей.

Преподавателями курсов являются эксперты в области социальной политики, правозащитники, юристы, аналитики по психическому здоровью и представители общественных организаций, занимающихся защитой прав военных и их семей.

Службы сопровождения оказывают военным и их семьям помощь по правовым, социальным, бытовым и медицинским вопросам, информируя их о правах, льготах и предоставляя консультации и помощь в оформлении документов.

Кроме того, служба сопровождения при решении юридических, бытовых и социальных вопросов поддерживает постоянную связь между военными, семьями и медучреждениями, социальными службами, общественными организациями и органами власти.

Напомним, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), не имеющие боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья, будут предназначены для службы в боевых подразделениях.