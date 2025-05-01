Ухудшение погодных условий и экономические факторы снизили оценки бизнеса в апреле

В апреле бизнес снизил оценки своей экономической деятельности из-за ухудшения погодных условий, роста затрат и неопределенности боевых действий. Положительно повлияли потребительский спрос, международная помощь и улучшение ситуации в энергетике.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно.

О причинах

В апреле 2025 года ИОДА составил 49,4 по сравнению с 51,8 в марте 2025 года.

На оценки предприятий повлияло, прежде всего, существенное ухудшение погодных условий, а также:

продолжительная неопределенность по дальнейшему течению боевых действий;

рост расходов бизнеса на сырье и оплату труда;

ускорение инфляции;

дефицит обученных кадров.

В то же время положительными факторами оставались устойчивый потребительский спрос, поступление международной финансовой помощи и лучше, чем ожидалось, ситуация в энергетике

Предприятия промышленности сохранили самые оптимистичные оценки среди секторов благодаря стабильному потребительскому спросу и улучшению логистики. Секторальный индекс в апреле составил 51.8 (в марте – 53.1, в апреле 2024 – 51.7). Ожидается рост объемов производства и новых заказов, в том числе экспортных, но снижение запасов сырья и материалов и пессимистические оценки по остаткам готовой продукции.

Предприятия торговли положительно оценили свою деятельность благодаря стабильному спросу и достаточному предложению товаров. маржи, хотя и более медленными темпами.

Предприятия строительства сдержанно оценили свои результаты из-за ухудшения погодных условий. Секторальный индекс в апреле составил 47.3 (в марте – 52.9, в апреле 2024 – 53.4). Строители снизили ожидания объемов строительства, новых заказов и закупки материалов, а также прогнозируют замедление роста закупки услуг подрядчиков из-за роста их стоимости и снижения доступности.

Предприятия сферы услуг снизили ожидания и сохранили самые сдержанные оценки среди секторов из-за высоких рисков безопасности и дефицит кадров. Секторальный индекс в апреле составил 46.3 (в марте – 48.8, в апреле 2024 – 53.1). Респонденты прогнозируют уменьшение объема предоставленных услуг и новых заказов.

Опрошенные предприятия промышленности, торговли и сферы услуг сохранили высокие ожидания удорожания закупочных цен и цен на собственную продукцию или услуги, в то время как строители прогнозировали их снижение.

Оценки занятости стали более мягкими: строители ожидали увеличения численности персонала, торговцы – без изменений, а в промышленности и сфере услуг ожидали уменьшения количества работников.

Справка:

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 по 23 апреля 2025 года. В опросе приняло участие 528 предприятий. В числе опрошенных предприятий 43.8% – компании промышленности, 26.5% – сферы услуг, 24.6% – торговли, 5.1% – строительства; 28.8% респондентов – крупные предприятия, 26.7% – средние, 44.5% – малые.

31,1% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9,8% — только экспортные операции, 17,8% — только импортные операции, 41,3% — не осуществляют внешнеэкономические операции.

Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) – инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики относительно изменения показателей их деятельности по сравнению с предыдущим месяцем.

На основе ответов респондентов рассчитываются ежемесячные индексы ожиданий деловой активности – секторальные (для каждого сектора экономики) и композитный, что характеризует экономическое развитие страны за месяц.

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