УЗ анонсировала ретротур самой длинной и старой в Европе узкоколейной железной дорогой

"Укрзализныця" продолжает паровозную зиму 2025 года и приглашает в Гайворон на ретротур узкоколейной железной дорогой, самой длинной и старой в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Что известно о маршруте

25 января 2025 года по маршруту Гайворон – Бершадь – Хащуватое будет отправляться поезд в составе паровоза Гр-336 и ретровагонов Pafawag (1950-е) и ПВ-40 (1982 год).

Погружение в железнодорожную историю, зимние виды Подолья, аутентичные яства и вкусности в сочетании с местным культурным колоритом подарят незабываемые впечатления и заряд энергии на всю зиму, обещают в пресс-службе.

Где купить билеты и какая стоимость

В "Укрзализныце" сообщают, что билеты уже доступны.

Приобрести их можно через мобильное приложение "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua, в чат-ботах или в кассах вокзалов.

Поездки будут совершаться по маршрутам №961, №962, №854, №853.

Стоимость билетов составляет 120 гривен для взрослых и 90 гривен для детей до 14 лет.

Отмечается, что для удобства пассажиров предусмотрены беспересадочные вагоны по маршрутам Киев – Гайворон и Львов – Гайворон (отправка 24 января, возвращение 25 января).

Билеты на трансферные рейсы уже доступны для покупки в кассах и онлайн-ресурсах "Укрзализныци".

Напомним, " Укрзализныця " на зимние праздники запускала "магические экспрессы" — сказочные ретропоезды на паровозной тяге, которые курсировали во Львове и Киеве.

Добавим, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России. В 2024 году железная дорога перевезла 57,2 миллионов пассажиров в далеком и пригородном сообщении.