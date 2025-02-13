Уже 80 предприятий получили статус авторизованного экономического оператора

В Украине насчитывается уже 80 предприятий, получивших статус авторизованного экономического оператора (АЭО), что придает компаниям значительные упрощения в таможенных процедурах и признает их надежность.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

За прошлый год статус АЭО получили 56 предприятий (на конец 2023 их было только 21), а в 2024 авторизацию уже прошли еще три компании. Доля внешней торговли предприятий со статусом АЭО по итогам 2024 года превысила 5% общего объема импорта и экспорта, что значительно больше по сравнению с 1% в 2023 году.

В 2024 году в Гостаможслужбу поступило 80 заявлений на получение статуса АЭО, однако 23 предприятия получили отказ.

Основными причинами стали неполное или некорректное заполнение анкеты самооценки, непредставление необходимых документов, а также отсутствие подписи руководителя или уполномоченного лица.

Чтобы помочь компаниям правильно подготовить документы Государственная таможенная служба публикует методологические материалы на своем официальном сайте.

Бизнес призывают внимательно ознакомиться с условиями участия в программе АЭО, чтобы избежать ошибок при подаче заявок и получить все преимущества авторизации.

Количество АЭО удвоилось за счет "Новая почта Глобал" и "Стальканат"

В прошлом году компании "Новая Почта Глобал" и "Стальканат" получили статус авторизованного экономического оператора (АЭО) в Украине. Благодаря этому они смогут воспользоваться преимуществами и упрощениями при таможенном оформлении.

Компании стали третьей и четвертой в стране, получивших льготы на таможне . До этого авторизацию АЭО получали ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" в марте 2021 года и ООО "Эпицентр К" 29 июня 2023 года.

Напомним, что АЭО – это особый статус, свидетельствующий о высокой степени доверия к субъекту хозяйствования. Такой статус предоставляет таможенные упрощения и преимущества в международной торговле, за счет чего можно компенсировать и ряд сложностей на границе, вызванных внешними обстоятельствами. Программа АЭО была введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли. Введение Украиной программы АЭО предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС.