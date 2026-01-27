В 2025 году "Интергал-Строй" построил на 80% меньше квартир, чем год до этого: почему упало предложение

Компания "Интергал-Буд" в 2025 году ввела в эксплуатацию 1 702 квартиры, одновременно годом ранее количество готового жилья составляло 3109 квартир. Как пояснили девелоперы, именно 2024 год стал пиковым по объему ввода недвижимости стал периодом массового завершения объектов, длительно находившихся на этапе строительства.

Об этом в комментарии Delo.ua сообщила Елена Рыжова, коммерческий директор компании "Интергал-Буд".

Компания "Интергал-Буд" в 2025 году ввела в эксплуатацию более 194 617 м² недвижимости, из которых 108 927 м² — жилые квартиры, 38 512 м² - коммерческая недвижимость (кладовые, паркинги) и 1 702 квартиры.

В западном регионе компания завершила бизнес-центр класса А в составе комплекса Mill Town (Львов). В Киевском регионе сданы в эксплуатацию жилые комплексы: "Озерная роща Гатное", "Sky Avenue", "Голосеевский", "Теремки", "Сырецкие Сады", "Лукьяновский каскад".

По сравнению с предыдущими годами: в 2023 году было введено 120 тыс. м², в 2024 — 358,5 тыс. м², всего за 2023-2025 годы — 673 117 м².

Почему в 2025 году сократилось предложение по сравнению с 2024 годом?

Именно в 2024 году застройщики вводили в эксплуатацию самое большое количество квартир. Это произошло потому, что год стал периодом массового завершения объектов, долгое время находившихся на стадии строительства.

"После 2022-2023 годов, когда многие проекты были в стадии стабилизации и перезапуска, именно в 2024 году многие застройщики смогли завершить большой пул объектов и получить сертификаты готовности к ним", — говорит Елена Рыжова.

Вторым важным фактором стало изменение поведения покупателей и общая рыночная динамика. Спустя почти два года высокой неопределенности инвесторы и конечные потребители начали активно возвращаться на первичный рынок жилья.

При этом спрос существенно сместился в сторону готовых объектов или проектов на финальной стадии строительства. Покупатели все чаще выбирали жилье с минимальными рисками задержек и быстрого заселения. В ответ на эти запросы девелоперы убыстряли темпы строительства и ввода проектов в эксплуатацию, стремясь максимально соответствовать актуальным ожиданиям рынка.

Третьим весомым драйвером стало активное развитие и расширение государственных программ поддержки жилищного спроса — "єОселя" и "єВідновлення". В 2024 году эти инструменты стали максимально доступными, что способствовало активной покупке нового жилья. Как следствие, программы стимулировали рост спроса, увеличение объемов введенных в эксплуатацию квадратных метров.

Доступное жилье в 2026 году

"Верим в Украину и продолжаем строительство 10 комплексов в Киеве, 7 — во Львове, и по 1 в Черновцах и Житомире", — говорит Елена Рыжова.

В 2026 году девелопер планирует вывести на рынок несколько новых уникальных жилищных проектов, позволяющих приобрести жилье украинцам с разным уровнем дохода. У покупателей будет больший выбор, и потребности рынка будут лучше закрыты.

Напомним, эксперты прогнозируют дефицит предложения в 2026 году, что на фоне роста спроса будет формироваться давление на цены.