В 2026 году Украина получила около 9 тысяч тонн энергетической гуманитарной помощи, что стало наибольшим годовым объемом с начала полномасштабной войны и за все время работы энергетических хабов Минэнерго.

Как пишет Dilo, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины - министр энергетики Денис Шмигаль.

В общей сложности с марта 2022 года при координации Минэнерго в страну поступил 2759 гуманитарный груз общим весом 35 388,2 тонны. Оборудование по восстановлению сетей предоставили партнеры из 40 стран мира.

Масштабы распределения и техники

Учет и распределение грузов осуществляется через специальную платформу AidEnergy. К работе на площадке привлечены 464 международных партнера и донора, а также 769 украинских предприятий и организаций, являющихся получателями помощи.

С 2022 года через систему зарегистрировали и передали украинским энергетикам более 1,75 млн. единиц различного оборудования, а также более 50,8 тыс. км кабельной продукции.

Общий объем имущества, полученного украинскими приобретателями и задействованными в ремонтах с 2022 года, превышает 32 468 тонн. Полученные ресурсы позволяют проводить восстановительные работы на поврежденных объектах инфраструктуры и удерживать стабильную работу энергетической системы во время атак.

Напомним, на начало июня 2026 года в Украину поступило 3325 единиц энергетического оборудования для поддержки стабильной работы сетей. Сюда входят генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки, котлы.