В апреле фермеры получили еще около 300 га разминированных земель

В апреле 2025 года украинские фермеры, присоединившиеся к государственной программе компенсаций разминирования земель сельхозназначения, получили в использовании более 295 га очищенных угодий.

Об этом сообщает министерство экономики Украины.

По данным ведомства, всего с начала программы операторы противоминной деятельности (ПМД) провели работы и вернули фермерам в использование почти 1400 га земель, освобожденных от неразорвавшихся мин и снарядов.

"Сегодня есть 87 сертифицированных операторов, более 250 единиц техники для разминирования. Это дает возможность активно работать над разминированием сельхозземель по программе компенсации", — отметил заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

В апреле также продолжалась работа по усилению возможностей Украины в сфере ГТД. Ускорить очистку украинских земель призван также сбор $1,5 млн на очистку объектов в трех областях Украины, объявленный в апреле Минэкономики на платформе United24.

В текущем году на компенсацию разминирования земель сельхозназначения в Госбюджете заложено 3 млрд грн.

Разминирование Украины

Отметим, Украина сейчас – одна из самых заминированных стран во всем мире. По данным ПРООН, в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.

По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предварительной оценкой расходов и составляют 29,8 миллиарда долларов США.

Всего с начала полномасштабной войны Украина потеряла 20,5% своих сельскохозяйственных земель, что существенно повлияло на аграрный сектор страны.

Напомним, на деоккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей зафиксировано более 600 тысяч воронок от снарядов и других взрывоопасных предметов. Военные действия привели к значительному загрязнению пахотных земель.