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В апреле Фонд гарантирования вкладов компенсировал вкладчикам 2,4 млн грн

гривны
Фонд гарантирования вкладов завершил апрельские выплаты. / Depositphotos

В апреле 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил 2,4 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам находящихся на стадии ликвидации банков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Основные цифры

В общей сложности с момента основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составляет 104,9 млрд грн, при этом возмещение получили 96% вкладчиков ликвидированных банков.

Важно отметить, что выплаты производятся исключительно за счет собственных ресурсов Фонда. По состоянию на 1 мая 2025 года, его средства составляют 49,4 млрд грн.

О выплатах ФГВФЛ

Заметим, ФГВФЛ выплатил более 95% гарантированного возмещения всем вкладчикам банков, ликвидация которых началась после 24 февраля 2022 года.

Сумма ущерба, нанесенного из-за действий страны-агрессора РФ украинским банкам за период с 2014 по 2022 год,  составляет более 70 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько