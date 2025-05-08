В апреле возросла уплата таможенных платежей: какие товары стали бюджетоформирующими

Сумма уплаченных субъектами внешнеэкономической деятельности в апреле 2025 года администрируемых Гостаможслужбой налогов выросла на 8,4% или на 4,1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Больше таможенных платежей поступило за нефтепродукты и легковые автомобили — 13,6 млрд и 4,2 млрд соответственно.

Об этом сообщила пресс-служба таможни.

В структуре уплаченных отечественным бизнесом таможенных платежей в прошлом месяце бюджетоформирующими стали пять категорий товаров:

нефтепродукты – 13,6 млрд грн;

легковые автомобили – 4,2 млрд грн;

газы нефтяные – 1,5 млрд грн;



инсектициды, гербициды – 1,1 млрд грн;

инсектициды, гербициды – 1,1 млрд грн; удобрения минеральные – 1,0 млрд грн.

В то же время сравнивая объемы ввоза бюджетоформирующих товаров, отслеживается падение общих физических объемов на 5,5%, а также уменьшение уровня их таможенной стоимости.

Также в прошлом месяце по сравнению с апрелем 2024 года объемы импорта по стоимости в долларовом эквиваленте снизились на 6,2%.

Отдельно обращает на себя внимание устойчивый рост объемов льгот по уплате таможенных платежей. Так, в апреле при таможенном оформлении импорта товаров объемы предоставленных льгот выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 24,6 млрд грн.

Напомним, в апреле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 273,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. От Гостаможслужбы поступило 53,2 млрд гривен.