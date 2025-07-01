В центре Франковска на месте завода построят ЖК – с многоэтажками и паркингом

В центральной части Ивано-Франковска возле инновационного центра "Промприбор" построят новый квартал с многоэтажками, ТРЦ и подземными паркингами.

В новый жилой квартал с шестью многоэтажками, кроме жилья почти тысячи квартир, будет входить торгово-развлекательный комплекс и новые корпуса Университета Короля Данила, сообщает Delo.ua со ссылкой на ZAXID.NET.

Отведенная площадь под застройку – около 31 га рядом с городским озером, в пределах улиц Андрея Мельника, Украинской Победы, Вячеслава Чорновила и Сечевых Стрельцов. Часть территории – корпуса бывшего завода "Промприлад", говорится в проекте подробного плана территории, обнародованном департаментом градостроительства и архитектуры Ивано-Франковского горсовета 30 июня. Кто будет реализовывать проект, пока неизвестно.

Как отметил в комментарии Delo.ua и. Ивано-Франковское отделение АФНУ Нестор Слюсаренко это уже второй ЖК к центру Ивано-Франковска с 16-этажными домами. Все остальные высотки построены на окраине города. Однако это сейчас самые высокие многоэтажки в городе.

Новый ЖК построят на месте обанкротившегося завода Промприбор.

По его словам, Ивано-Франковск остается одним из самых динамичных на первичном рынке жилья.

"В городе уже есть пять действующих 16-этажек – на ул. Ивасюка, на ул. Симоненко и две-три в новом ЖК Manhattan. Пока еще строится несколько в ЖК SKYGARDEN. Две из них появились до войны, с 2022 года их количество растет", – подчеркнул Слюсаренко.

Продажи на первичном рынке часто стартуют с котлована, отмечает риелтор. По его словам, цены стартуют с $850 за квадратный метр.

Новый ЖК во Франковске: что о нем известно

Градостроительная документация предусматривает в новом ЖК строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, а именно:

сблокированный дом из секций (6-10 этажей) на ул.

сблокированный дом из секций (5-10 этажей) по ул. В. Чорновола №1 на 146 квартир,

9-этажка на ул. В. Черновола №2 на 60 квартир,

12-этажка на ул. Сечевых Стрельцов на 346 квартир,

5-этажка на ул. Евгения Коновальца на 60 квартир,

16-этажка на ул. Андрея Мельника и проектного проезда на 200 квартир.

Верхние этажи зданий планируют украсить нетрадиционным кровельным озеленением и обустройство подземных паркингов, вмещающих вместе с существующими, около 2 тыс. автомобилей.

Проект градостроительной документации предусматривает создание проезда между улицами Мельника и Коновальца, протяженностью 250 метров.

Когда-то на заводе производили продукты для промышленности, зонты и детали для автомобилей. После приватизации и частичной распродажи осталось 4 корпуса площадью 28 тыс. м2, которые пытаются превратить в современный бизнес-кластер с привлечением инвестиций от граждан и бизнеса. Проектом запланировано устройство подземного паркинга под корпусом завода для 71 автомобиля. Еще 28 автомобилей могут разместить на территории бывшей котельной "Промприлада".

Подробным планом предусмотрена также реконструкция трех общественных зданий на 8 и 16 этажей со стороны улицы Евгения Коновальца. Здесь появятся новые корпуса Университета Короля Даниила, расположенного рядом. Ориентировочная площадь застройки – 3,5 тыс. м 2 .

Ранее по улице Мельника запланировано строительство многофункционального ТРЦ с заведениями общественного назначения и апартаментами, площадью 6,3 тыс. м 2. Новым ДПТ предусмотрена реконструкция застройки, где площадь предлагают увеличить до 10,3 тыс. м 2, устроив каскадную этажность 7 и 24 этажа. Этажность здания будет меняться по мере удаленности от исторического ареала Ивано-Франковска. Под ТРЦ предусмотрена двухуровневая подземная парковка 428 паркомест.

Справочно. История завода "Пропромприлад", где в советское время работало большинство франковцев, насчитывает 115 лет. На заводе когда-то производили продукты для промышленности, зонты и детали для автомобилей.

После приватизации и частичной распродажи осталось четыре корпуса площадью 28 тыс. м 2.. На их месте несколько лет назад появился проект "Промприлад. Реновация" – современный инновационный центр и бизнес-кластер с привлечением инвестиций от граждан и бизнеса, расположенный на части территории ревитализованного завода.

Ранее Delo.ua писало о том, что строительство нового жилого микрорайона на месте завода "Большевик" заморозили до конца войны.