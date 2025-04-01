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В центре Киева снова открыли Бессарабский рынок
Бессарабский рынок в центре Киева возобновил работу после проведенного учеными обследования конструкций.
Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Отмечается, что государственное предприятие «Научно-исследовательский институт строительных конструкций» закончило инструментальные исследования пола Бессарабского рынка, который является памятником архитектуры национального значения, и рынок вновь открыт для посетителей.
"Теперь ожидаем выводов и рекомендаций специалистов. Сейчас все работы выполнены исключительно под пристальным и профессиональным надзором инспекторов Департамента охраны культурного наследия КГГА", — говорится в сообщении.
Как отмечают в КГГА, главной целью исследований было выяснить техническое состояние плиты перекрытия памятника, чтобы была возможность своевременно провести необходимые реставрационные работы в случае необходимости.
Бессарабский рынок был закрыт для посетителей с 17 марта.
Что известно о Бессарабском рынке в Киеве
В 2022 году на Бессарабском рынке в центре Киева исполнилось 110 лет. Построен в 1910—1912 на деньги известного сахарозаводчика Лазаря Бродского, оставившего на эту цель деньги в своем завещании.
С 2015 года по 2022 год на Бессарабском рынке провели восстановительные работы фасада здания, заменили кровельные части крыши, улучшили торговые места, обустроили места для фаст-фудов. До полномасштабного вторжения РФ на Бессарабском рынке планировались реставрационные работы.
Со дня своего открытия здание рынка практически не изменило внешний вид, несмотря на военные действия и революции. Она является памяткой общенационального значения, а также до сих пор считается одним из лучших в Киеве памятников рационального модерна.