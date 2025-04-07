В центры рекрутинга обратились почти 50 тысяч человек: в каких регионах самый высокий показатель

За первую неделю апреля центры рекрутинга украинской армии предоставили 1137 консультаций. Общее количество обращений достигло 49 543. По обращениям женщин-добровольцев в лидеры вышли три области Украины: Черновицкая, Хмельницкая и Винницкая.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Среди всех граждан, которые обращались в центры за консультацией, 9964 кандидата начали процесс присоединения к Силам обороны Украины. В частности, за прошлую неделю этот показатель составил 199 человек.

Доля женщин, обратившихся в центры рекрутинга, составляет 21%. Этот показатель является наибольшим в следующих областях:

Черновицкая – 43% ;

Хмельницкая – 39% ;

Винницкая – 37% .

В Украине работает 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн- центр, в которых предоставляются конфиденциальные консультации. Первый центр открылся 12 февраля 2024 во Львове, другие — с марта прошлого года. Центры преимущественно расположены в помещениях ЦНАП. На их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

По оценке Минобороны, больше всего через центры рекрутинга в ряды ВСУ присоединились военнообязанные из Львовской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областей и города Киева.



Что известно о центрах рекрутинга?

Центр рекрутинга украинской армии – пилотный проект Министерства обороны Украины, призванный построить прозрачную и эффективную модель привлечения граждан на военную службу. Здесь рекрутеры предоставляют информацию о вакансиях, а также сопровождают кандидата на пути к назначению на должность в военном подразделении.

Центры рекрутинга предлагают вакансии в ВСУ, постепенно расширяя перечень на все Силы безопасности и обороны Украины.

Напомним, в конце марта в центры рекрутинга украинской армии обратилось 1523 гражданина, что стало вторым самым высоким недельным показателем с начала года. Доля женщин, обратившихся в центры рекрутинга, осталась неизменной и составляет 21% от общего количества предоставленных консультаций.