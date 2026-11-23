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В Черновицкой области продают животноводческий комплекс: сколько стоит заброшенное здание
В Черновицкой области было выставлено на приватизационный аукцион государственное имущество для содержания скота и производства кормов общей площадью 322 кв. м. В состав объекта входят помещения для крупного рогатого скота, три свинарника и хозяйственные постройки. Стартовая цена составляет около 2,7 млн грн без НДС.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на информацию ФГИУ.
Объект находится в селе Припруття Черновицкого района по адресу: улица Научная, 22.
В состав продаваемого имущества входят нежилое здание для содержания крупного рогатого скота, три свинарника, кормоцех, весовая с навесом, сарай для приготовления кормов и летний лагерь.
Продажа организует региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областям.
Когда состоится аукцион
Торги запланированы на 1 декабря 2026 в 11:05 в электронной системе Prozorro.Продажи.
Стартовая цена объекта составляет 2683775,50 грн без НДС.
Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 20.00 30 ноября.
Продажа состоится в формате трехраундового английского аукциона, в ходе которого участники смогут повышать свои предложения.
Напомним, ранее в Черновицкой области продали Карапчевский спиртзавод за 2,2 млн грн. Предприятие не работало около десяти лет и имело долги более чем на 7 млн грн.