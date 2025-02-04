В четырех областях ввели экстренные отключения света

Во вторник, 4 февраля, "Укрэнерго" ввело аварийные отключения электроэнергии в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях.

Об этом сообщают ДТЭК, Кировоградоблэнерго и Сумыоблэнерго.

Отмечается, что по указанию Укрэнерго в Днепропетровске и Донецкой областях применяются экстренные отключения света.

Кроме того, на сайтах "Сумыоблэнерго" и "Кировоградоблэнерго" также речь идет об аварийных отключениях электроэнергии.

"В настоящее время графики почасовых отключений не применяются", — предупреждают энергетики.

Они обещают в случае перемен оперативно информировать потребителей.

Несмотря на то, что враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, постоянно модернизируя атаки и средства поражения, ситуация в энергосистеме остается стабильной и управляемой, система сохраняет свою целостность, подчеркивают в Министерстве энергетики Украины.

Там добавляют, что единственная причина возможных отключений электроснабжения – это российские атаки и энергетические объекты.

"Враг продолжает обстрелы как объектов передачи, так и генерации. Такие удары происходят во многих регионах. Поэтому аварийные отключения на сегодняшний день вынужденные. Они применяются для того, чтобы стабилизировать энергосистему, удерживать ее целостной и чтобы можно было максимально быстро балансировать энергосистему с Целью покрытия всех потребностей. Это вынужденные шаги, которые применяются оператором системы передачи исключительно для того, чтобы максимально быстро обеспечить стабильный свет в домах граждан», – пояснил замминистра энергетики Украины Николай Колесник.

Также он отметил, что важным фактором, помогающим энергосистеме работать стабильно, это экономия электроэнергии потребителями и рациональное использование энергии.

Поэтому Минэнерго призывает граждан потреблять электроэнергию эффективно и экономно как в часы пиковой нагрузки, это вечерние и утренние времена, так и на протяжении всех суток.

Напомним, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской и частично в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях утром 3 февраля также действовали аварийные отключения электроэнергии.