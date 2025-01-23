В "Дії" после масштабной кибератаки возобновили услугу смены места жительства

В приложении "Дія" восстановили услугу смены места жительства. Она снова доступна для женщин, детей и мужчин непризывного возраста.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії".

Теперь украинцы снова могут сообщать государству о новом адресе в несколько кликов.

Как воспользоваться услугой смены места жительства в "Дії"?

В приложении "Дія" напомнили, что услуга действует для женщин, детей и мужчин непризывного возраста.

Сменить место жительства снова можно без очередей и бумаг – прямо в телефоне. Подаете заявку – и, если регистрируетесь в собственном жилье или в жилье с одним собственником, информация в реестр попадет автоматически.

В пресс-службе "Дія" отметили, что работают над восстановлением всех услуг в приложении и на портале после масштабной российской атаки на государственные реестры.

Заметим, популярная государственная ипотечная программа "єОселя" вновь заработала после месячного перерыва, связанного с российской кибератакой.

В период, когда обновляли реестры, "єОселя" не могла принимать заявки, ведь при подаче в "Дії" информация о кандидате подтягивается из многих реестров.

Накануне стало известно, что программа"єВідновлення" снова заработала в "Дії".