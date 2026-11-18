В приложении "Дія" появилась возможность заказать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны. Услуга доступна в разделе “Ветеран Pro”.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Дії".

Как получить выписку

Заказать документ можно непосредственно в мобильном приложении. Для этого нужно:

Откройте раздел "Сервисы" и перейдите в "Ветеран Pro". Выбрать услугу "Извлечение из Реестра ветеранов". Проверить автоматически отображаемые данные и дать согласие на обработку персональной информации. Заказать выписку.

После того, как документ будет сформирован, его можно открыть и загрузить.

Выдержка будет содержать QR-код. С его помощью можно проверить информацию, указанную в документе.

Где еще можно заказать документ

Если использовать приложение "Дія" не удается, выдержку можно заказать альтернативными способами:

на портале "Дія";

в ближайшем центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Обновлено в 17:00. В Минветеранов отметили, что в конце октября возможность получения выписки из Реестра ветеранов запустили через портал "Дія", а теперь это можно делать и в приложении. За три недели на портале ветераны сформировали более 6000 документов.

"Человек не должен тратить время на посещение учреждений и сбор документов, если необходимая информация уже есть в государственных реестрах", – подчеркнул министр по делам ветеранов Виталий Ким.

Пресс-служба добавляет, что в приложении и на портале "Дія" выдержку могут заказать только лица, сведения о которых есть в реестре и имеющие е-удостоверение ветерана в "Дії".

Услуга была реализована Министерством по делам ветеранов Украины и Министерством цифровой трансформации Украины.

Проект получил поддержку Программы развития ООН (ПРООН) в Украине в рамках "Проекта поддержки Дії" за финансирование Швеции.

Напомним, в 2027 году на программу обеспечения ветеранов жильем планируют направить 6,9 млрд грн, что на 1,2 млрд грн больше, чем предусмотрено в 2026 году. В то же время, для ветеранов готовят новую программу жилищного кредитования при поддержке Банка развития Совета Европы.