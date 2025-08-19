В "Дії" запустили новую военную облигацию "Бахмут": как купить

В приложении “Дія” стала доступна для приобретения новая военная облигация "Бахмут" с доходностью 16,8% годовых и датой погашения 14 октября 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, украинцы уже приобрели у "Дії" более 20,9 миллиона военных облигаций - это почти 21,7 млрд грн помощи для Сил обороны.

Как приобрести облигацию:

Откройте "Дію". На главном экране нажмите раздел "Военные облигации". Выберите облигацию, партнера и количество. Подпишите и оплатите. В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.

Стоимость одной облигации — 1057 грн, а при покупке вы сразу видите расчет выплаты. Инвестируете 10 579 грн в 10 облигаций Бахмут - через год получаете 12 452 грн на "Дія.Карту".

"Средства от облигаций направят на обеспечение провизией, логистические нужды, выплаты военным и медикам, а также на развитие экономики", - отметил Федоров.

Какие облигации доступны в "Дії"

Военные облигации в зависимости от своего типа посвящены временно оккупированному украинскому городу.