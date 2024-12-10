- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В "Дію" добавили новые военные облигации "Угледар" и "Скадовск"
В приложение "Дія" добавили еще две облигации с названиями двух временно оккупированных украинских городов: Угледар в Донецкой области и Скадовск в Херсонской области со ставками от 15,6% и 16,4% соответственно.
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, в честь городов, которые мы любим и помним, выпустили две новые облигации в "Дії":
- "Угледар" : ставка от 15,6%, дата выплаты — 29 апреля.2026 года;
- "Скадовск" : ставка от 16,4%, дата выплаты — 7 апреля 2027 года.
"Помогайте войску и государству с выгодой для себя — инвестируйте в военные облигации. Когда приобретаете военные облигации, помогаете обеспечить военными техникой, едой и медикаментами, а еще поддерживаете экономику страны", — подчеркнул Федоров.
Он добавил, что каждая облигация будет отображаться в приложении и будет напоминать о вашей помощи государству.
Как приобрести облигацию в "Дії"
Приобрести облигацию в "Дії" легко. Для этого нужно:
- Войти в Дію.
- На главном экране щелкните "Военные облигации".
- Выберите облигацию (например, "Угледар" или "Скадовск"), партнера и количество.
- Подпишите и оплатите.
- В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.
Кроме того, за покупку облигаций в приложении не нужно платить никакие комиссии или дополнительные платежи.
Какие облигации доступны в "Дії"
Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.
- Бахчисарай
- Керчь
- Джанкой
- Евпатория
- Макеевка
- Симферополь
- Аскания Нова
- Ялта
- Железный Порт
- Новая Каховка
- Лазурное
- Джарилгач
- Гурзуф
- Судак
- Волчанск
В октябре в приложение "Дія" добавили военные облигации с названиями двух временно оккупированных городов в Донецкой области — "Авдеевка" и "Дебальцево".