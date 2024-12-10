В "Дію" добавили новые военные облигации "Угледар" и "Скадовск"

В приложение "Дія" добавили еще две облигации с названиями двух временно оккупированных украинских городов: Угледар в Донецкой области и Скадовск в Херсонской области со ставками от 15,6% и 16,4% соответственно.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, в честь городов, которые мы любим и помним, выпустили две новые облигации в "Дії":

"Угледар" : ставка от 15,6%, дата выплаты — 29 апреля.2026 года;

: ставка от 15,6%, дата выплаты — 29 апреля.2026 года; "Скадовск" : ставка от 16,4%, дата выплаты — 7 апреля 2027 года.

"Помогайте войску и государству с выгодой для себя — инвестируйте в военные облигации. Когда приобретаете военные облигации, помогаете обеспечить военными техникой, едой и медикаментами, а еще поддерживаете экономику страны", — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что каждая облигация будет отображаться в приложении и будет напоминать о вашей помощи государству.

Как приобрести облигацию в "Дії"

Приобрести облигацию в "Дії" легко. Для этого нужно:

Войти в Дію.

На главном экране щелкните "Военные облигации".

Выберите облигацию (например, "Угледар" или "Скадовск"), партнера и количество.

Подпишите и оплатите.

В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.

Кроме того, за покупку облигаций в приложении не нужно платить никакие комиссии или дополнительные платежи.

Какие облигации доступны в "Дії"

Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.

В октябре в приложение "Дія" добавили военные облигации с названиями двух временно оккупированных городов в Донецкой области — "Авдеевка" и "Дебальцево".