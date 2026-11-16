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В Днепре поврежден склад кондитерской фабрики из-за российских обстрелов: есть раненый
16 ноября в результате очередной российской атаки по Днепру получили повреждения складские помещения кондитерской фабрики и грузовой транспорт, также получил ранения местный житель.
Как пишет Dilo, об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
По данным ОВА, 40-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
На месте вражеского попадания поврежден склад кондитерского предприятия и грузовые автомобили, вспыхнул пожар.
Ранее сообщалось, что с начала суток понедельника в результате российских обстрелов Днепропетровской области погиб один человек, еще 13 жителей получили ранения.
Напомним, в понедельник, 16 ноября, Россия атаковала объект пищевой промышленности в Днепре. Под удар попал завод по производству подсолнечного масла "Олейна". На месте попадания вспыхнул пожар.