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В Днепре поврежден склад кондитерской фабрики из-за российских обстрелов: есть раненый

пожар
В Днепре под удар РФ попал склад кондитерской фабрики / ГСЧС

16 ноября в результате очередной российской атаки по Днепру получили повреждения складские помещения кондитерской фабрики и грузовой транспорт, также получил ранения местный житель.

Как пишет Dilo, об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По данным ОВА, 40-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

На месте вражеского попадания поврежден склад кондитерского предприятия и грузовые автомобили, вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что с начала суток понедельника в результате российских обстрелов Днепропетровской области погиб один человек, еще 13 жителей получили ранения.

Напомним, в понедельник, 16 ноября, Россия атаковала объект пищевой промышленности в Днепре. Под удар попал завод по производству подсолнечного масла "Олейна". На месте попадания вспыхнул пожар.

Автор:
Татьяна Бессараб

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