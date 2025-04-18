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В этом году налоговые поступления от резидентов "Дія.City" уже превысили 8 млрд грн

Дія.City
Резиденты "Дія.City" уплатили более 8 млрд грн налогов. / Минцифры

Более 8 миллиардов гривен налогов поступило от резидентов “Дія.City” за I квартал 2025 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

О "Дії.City"

"Дії. City" -   это современная модель правового и налогового пространства для IT-бизнеса, внедренная в Украине в начале 2022 года.

Эта инициатива направлена на создание благоприятных условий для развития технологических компаний, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест в сфере ИТ.

На сегодняшний день в "Дії.City" уже зарегистрировано почти 1 750 компаний. Среди них — гиганты мирового ИТ-сервиса, такие как Globallogic, SoftServe, Epam Systems, а также единороги Grammarly, DataRobot, Lyft и другие.

  • В компаниях-резидентах "Дія.City" работает более 105 тысяч специалистов, что составляет более одной третьей части всех ИТ-специалистов в Украине.
  • Распределение по типам трудоустройства таково: 62% ИТ-специалистов работают по трудовым договорам, 33% — по GIG-контрактам, а 5% — как ФЛП.
  • Все бренды, вошедшие в список наиболее доходных ИТ-компаний 2024 года, являются частью "Дії".

Недавно расширена деятельность "Дія.City", включив инновационные R&D-центры в различных отраслях.

Напомним, в 2024 году резиденты "Дія.City" уплатили в государственный бюджет более 18 миллиардов гривен налогов.

Автор:
Ольга Опенько