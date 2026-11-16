В ЕС нашли способ передать замороженные активы РФ

Более 70 депутатов Европейского парламента обратились к руководству ЕС с призывом передать замороженные российские активы под управление Евросоюза, чтобы использовать эти средства для финансирования Украины.

Как пишет Dilo, об этом говорится в письме парламентариев, которое распространил в соцсетях депутат от Латвии Рихардс Колс.

Обращение, которое подписал 71 евродепутат, адресовано премьер-министру Ирландии (председателюющему в Совете ЕС), президентам Еврокомиссии и Европейского совета, высокому представительству ЕС по вопросам внешней и политики безопасности, а также еврокомиссару по вопросам экономики.

Парламентарии предлагают перевести замороженные суверенные счета России в специальный инструмент ЕС на правах распорядителя.

По словам инициаторов, такой механизм позволит направить эти средства в поддержку Украины и снять оговорки Бельгии, ранее блокировавшей подобные решения из-за юридических рисков.

"После перевода счетов Европейский Союз как единое целое будет защищать Бельгию, Euroclear и других депозитариев от убытков, которые могут возникнуть в результате такого перевода, в то же время принимая меры для минимизации этих рисков", – говорится в обращении.

В Европарламенте отмечают, что объем замороженных активов РФ хватит для обеспечения финансовой поддержки Украины до 2029 года. Это позволит обезопасить помощь Киеву от политических изменений после предстоящих выборов в ряде стран-членов ЕС.

Кроме того, переход средств под прямой контроль Брюсселя исключит возможность их использования в качестве предмета торга на переговорах, ведущихся в обход Европы.

Парламентарии призывают принять соответствующее решение до конца 2026 года.

Замороженные активы РФ

После саммита в Брюсселе 23 октября 2025 г. лидеры ЕС решили отложить принятие решения об использовании замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требовавшая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

12 декабря 2025 года Европейский Союз согласился заморозить хранящиеся в Европе активы российского центрального банка на неопределенный срок.

В сентябре 2026 года Европейская комиссия начала поиск новых вариантов организации репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов и стремится найти такой способ, который снял бы возражения Бельгии и получил политическую поддержку всех стран блока.

Один из вариантов предусматривает передачу российских счетов в бельгийском депозитарии Euroclear, где находятся почти все замороженные активы, и другим финансовым учреждениям Европы в специальную отдельную структуру. Это позволит перевести как активы, так и связанные с ними обязательства под контроль ЕС, обеспечив Бельгию и Euroclear защиту от правовых рисков.