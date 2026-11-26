Потребление дизельного топлива в Европе по итогам 2026 может оказаться ниже, чем в 2020 году, когда из-за пандемии COVID-19 действовали масштабные ограничения на передвижение. Спрос сокращается из-за высоких цен на топливо, вызванных войной в Иране, а также постепенного отказа автомобильного рынка от дизельных двигателей.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg.

По оценкам аналитиков, почти ежемесячно с начала войны в Иране спрос на дизельное топливо в Европе был ниже, чем в соответствующие месяцы пандемийного 2020 года.

Тогда потребление горючего резко сократилось из-за карантинных ограничений и уменьшения количества поездок. Однако нынешняя ситуация свидетельствует о том, что высокие цены сильнее влияют на поведение потребителей.

В каких странах больше всего сократилось потребление дизеля

Наиболее заметное падение спроса наблюдается в крупнейших европейских экономиках.

В октябре 2026 года потребление автомобильного дизельного горючего во Франции и Италии сократилось на двузначные проценты в годовом исчислении.

В Германии за первые восемь месяцев года потребление дизеля для автомобильного транспорта снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Одной из главных причин стала высокая стоимость горючего, заставляющая водителей и транспортные компании сокращать его использование.

В то же время, на спрос влияют и долгосрочные изменения на автомобильном рынке, в том числе постепенное уменьшение доли транспортных средств с дизельными двигателями.

Как падение спроса влияет на цены на нефть

Сокращение потребления дизельного горючего стало одним из факторов недавнего снижения мировых цен на нефть.

В конце октября котировки приближались к $120 за баррель, однако 25 ноября опустились примерно до $90.

При этом рынок дизельного горючего остается под давлением из-за войны в Иране и ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые ограничили поставки нефтепродуктов на мировой рынок.

Таким образом, сокращение спроса в Европе происходит одновременно с проблемами предложения, что продолжает влиять на стоимость горючего.

В то же время ситуация неодинакова во всех странах и сегментах рынка. В частности, в Германии покупатели печного топлива начали возвращаться на рынок, а недавнее понижение цен на автозаправках может поддержать потребление дизеля в ближайшее время.

Война в Иране уже привела к существенному удорожанию дизельного горючего в Европе. В частности, в сентябре оптовые цены на дизель составили $1644 за тонну на фоне перебоев с поставками нефти и нефтепродуктов. Высокая стоимость ресурса тогда сдерживала покупательскую активность, поскольку часть потребителей не могла позволить себе закупки по таким ценам.