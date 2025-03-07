В феврале из госбюджета перечислено 12,8 млрд грн трансфертов в местные бюджеты

В прошлом месяце Министерство финансов Украины, согласно бюджетному законодательству, обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 12,8 млрд грн, что составляет 84,8% от росписи ассигнований на февраль.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, средства были направлены на:

базовая дотация перечислена в сумме 2,1 млрд грн (100% к росписи ассигнований);

дополнительные дотации перечислены в сумме 1,7 млрд грн (63,0% к росписи ассигнований).

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду по состоянию на 1 марта 2025 года составляют 143,7 млрд грн, что на 23,1 млрд грн больше, чем по состоянию на начало 2025 года.

За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

Что такое межбюджетные трансферты?

Межбюджетные трансферты — средства, которые безвозмездно и безвозвратно передаются из одного бюджета в другой.

Они классифицируются как базовая дотация; субвенция; реверсная дотация (средства, передаваемые в государственный бюджет из местных бюджетов для горизонтального выравнивания налоговой способности территорий); дополнительная дотация.

Напомним, в феврале 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 125,8 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.