В феврале предприниматели получили кредиты на 2,8 млрд грн под госгарантии: какие регионы в лидерах

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 44 620 кредитов на общую сумму 142,7 млрд гривен. Больше всего средств получили предприниматели в Киеве, а меньше всего — на Харьковщине.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

По данным ведомства, в феврале предприниматели получили 791 кредит на около 2,8 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированному государством, в объеме 1,6 млрд гривен. По состоянию на 1 марта 2025 31 банк-кредитор обслуживает 21 734 кредита на 75,1 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, которые частично обеспечены государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 32,6 млрд гривен. Это 63% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд. гривен).

Какие банки в лидерах?

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 марта, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:

Приватбанк – 14 656 кредитов на общую сумму 22,6 млрд грн, что составляет 59% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;



Ощадбанк – 2978 кредитов на 11,2 млрд грн (53% от лимита банка);

Ощадбанк – 2978 кредитов на 11,2 млрд грн (53% от лимита банка); Укргазбанк – 918 кредитов на 10,3 млрд грн (66% от своего лимита);



ПУМБ – 704 кредита на 7,4 млрд грн (71% от своего лимита);



ПУМБ – 704 кредита на 7,4 млрд грн (71% от своего лимита); Укрэксимбанк – 442 кредита на 6,5 млрд грн (66 % от своего лимита).

В каких регионах выдали больше кредитов бизнесу?

Наибольший объем кредитов обслуживается в Киеве – 2594 кредита на общую сумму 9,7 млрд грн, а также в таких регионах:

в Днепропетровской области – 1765 кредитов на 5,9 млрд грн;

во Львовской – 1836 кредитов на 5,6 млрд грн;

в Киевской – 1488 кредитов на 5,1 млрд грн;

в Харьковской – 777 кредитов на 4,7 млрд гривен

На что брали кредиты бизнесмены?

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

сельское хозяйство – 4351 кредит на общую сумму 26,8 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 9429 кредитов на 20,5 млрд грн;

перерабатывающая промышленность – 4 116 кредитов на 20 млрд грн;



транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность –1238 кредитов на 2,7 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, и курьерская деятельность –1238 кредитов на 2,7 млрд грн; строительство – 634 кредита на 1,8 млрд грн.

Напомним, за прошедшую неделю в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 372 льготных кредита на общую сумму 1,8 млрд грн. Из них 125 кредитов на 0,6 млрд грн предоставили банки государственному сектору экономики.