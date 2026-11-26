Немецкая компания Quantum Systems сообщила о мировом рекорде скорости, установленном ее беспилотником-перехватчиком Apex Recordhunter. Аппарат развил скорость 727 км/ч, став самым быстрым летательным аппаратом с аккумуляторным питанием.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Милитарный".

Рекордный полет прошел на военной базе в Германии. Для подтверждения результата специалисты проверили показатели GPS и сопоставили их с данными бортового самописца.

Во время испытания беспилотник дважды преодолел дистанцию в длину 100 метров: сначала в одном направлении, а затем в обратном. По результатам обоих пролетов зафиксировали скорость 727 км/ч.

В то же время, ранее Apex Recordhunter демонстрировал более высокие показатели. Во время учений Forward Edge 26 беспилотник разогнался до 777 км/ч в 27 секундах полета в одном направлении. Его пиковая скорость тогда составляла 795 км/ч.

Однако предварительный результат не был зафиксирован по методике, использованной для установления официального рекорда.

Apex Recordhunter была разработана в экспериментальном подразделении N3XT компании Quantum Systems. Его создали для опробования технологий высокоскоростного перехвата воздушных целей.

Напомним, что Украина постепенно сокращает бюрократические процедуры для производителей оборонной продукции. В частности, в марте 2026 года правительство уже упростило кодификацию военной техники, позволив производителям инициировать процедуру вне зависимости от текущих планов закупок. Тогда также упростили испытания боеприпасов и отдельные требования закупки беспилотных систем и средств РЭБ.