- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В июне из бюджета израсходовано более 337 млрд грн
За первое полугодие 2025 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 1,9 трлн. грн., что на 331,5 млрд. грн. или на 21,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Только в июне было израсходовано 337,4 млрд грн.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
Наибольшая доля расходов – 1,2 трлн грн или 62,5% от всех расходов общего фонда – направлена на сектор безопасности и обороны. В июне эта сумма составила 187,6 млрд. грн.
Согласно экономической классификации, наибольшими направлениями затрат стали:
- Оплата труда с начислениями – 734,5 млрд грн (39,2% от общего объема), в том числе 127,2 млрд грн в июне. Это на 134,3 млрд грн или 22,4% больше, чем в прошлом.
- Оплата товаров и услуг – 256,6 млрд. грн. (13,7%), из которых 43,3 млрд. грн. – в июне. Речь идет, в частности, о закупке военной техники, амуниции, горючего, продовольствия для армии, а также оплате коммунальных услуг и финансировании медицинских гарантий через НСЗУ.
- Социальное обеспечение – 313,5 млрд грн (16,7%), в июне – 47,2 млрд грн. Расходы направлены на финансирование Пенсионного фонда, социальные пособия, стипендии, субсидии и льготы. Отдельно Министерство социальной политики направило 191,5 млрд грн на социальные выплаты.
Кроме того, субсидии и текущие трансферты предприятиям составили 239 млрд грн (12,7%), в том числе 34,3 млрд грн в июне. Средства пошли на закупки для ВСУ и поддержку Фонда развития предпринимательства. Обслуживание госдолга – 179,8 млрд грн (9,6%), в июне – 43,2 млрд грн. По сравнению с прошлым годом, эти расходы выросли на 47,1 млрд грн (35,5%). Трансферты местным бюджетам – 102,1 млрд. грн. (5,4%), в июне – 29 млрд. грн. Рост – на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Общая структура бюджетных расходов свидетельствует о сохранении приоритета в обороне, социальной поддержке и удержании инфраструктуры государства в условиях военного положения.
За первые четыре месяца 2025 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 1,2 трлн грн. Это на 239,6 млрд. грн. или 25,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Только в апреле было израсходовано 329,9 млрд грн.