В Киеве частично остановились метро и скоростной трамвай: что известно

Утром 2 ноября в столице возникли временные сбои в работе общественного транспорта. Из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания частично ограничено движение поездов Киевского метрополитена, а также остановился электротранспорт на нескольких трамвайных маршрутах.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как работает метрополитен:

"Зеленая" линия: движение поездов между станциями "Осокорки" и "Красный хутор" временно приостановлено.

"Красная" линия: поезда курсируют только на участке от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" (на наземном участке движение остановлено).

"Синяя" линия: работает в обычном штатном режиме.

Изменения в работе наземного транспорта:

Временно приостановлено движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая, а также на проспекте Отрадном .

Специалисты уже работают над стабилизацией энергопитания и восстановлением полноценного движения транспорта. Возврат к привычному графику будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Киеве частично восстановили автомобильное движение по Южному мосту. Также Сооружением снова курсируют пассажирские автобусы трех маршрутов. В КГГА подчеркнули, что, учитывая установленные весовые ограничения на мостовом сооружении, на указанных маршрутах будут работать исключительно одиночные 12-метровые автобусы.