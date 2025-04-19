В Киеве меняется движение общественного транспорта из-за ремонтных работ

С 19 апреля в Киеве меняются маршруты ряда автобусов и троллейбусов из-за ремонтных работ по ул. Глубочицкой, а также проведение продовольственных ярмарок в разных районах города.

Об этом сообщает КГГА.

Из-за реконструкции трамвайных путей на ул. Глубочицкой — на участке от Глубочицкого проезда до ул. Сечевых Стрельцов — изменена схема движения автобусов № 14Т и № 112.

В направлении станции метро "Лукьяновская" они будут курсировать от Контрактовой площади и ул. Ивана Микитенко до ул. Глубочицкой по привычному маршруту, дальше — через Глубочицкий проезд, ул. Сечевых Стрельцов и ул. Дегтяревскую, а дальше снова по собственным маршрутам.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

Автобус № 2 – изменит маршрут в районе ул.

Автобус № 6 будет курсировать без заезда на ул. Лисковская и ул. Радунский;

Троллейбус № 34 будет направляться от ул. Северной до просп. Степана Бандеры;

Троллейбус № 37-А будет двигаться до просп.

Автобус № 39 - изменит маршрут в направлении Лысогорского переулка;

Автобус № 44 - будет доезжать до ул. Милославской через ул. Радунский;

Автобус № 49 - будет ехать через Днепровскую набережную;

Автобус № 87 – изменит маршрут в районе ул. Амвросия Бучмы;

Автобус № 95 - будет двигаться через просп.

Автобус № 110 будет курсировать без заезда на ул. Лисковское.

Киевлян просят учесть изменения при планировании маршрутов 19 апреля и следить за обновлениями на официальных ресурсах "Киевпасстранса".

Добавим, столичные власти одобрили петицию, предусматривающую введение безналичной оплаты проезда в маршрутках частных перевозчиков Киева.