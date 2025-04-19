Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,17

EUR

47,00

+0,18

Наличный курс:

USD

41,10

41,00

EUR

47,00

46,80

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве меняется движение общественного транспорта из-за ремонтных работ

Киев, общественный транспорт
В Киеве меняется движение общественного транспорта / Freepik

С 19 апреля в Киеве меняются маршруты ряда автобусов и троллейбусов из-за ремонтных работ по ул. Глубочицкой, а также проведение продовольственных ярмарок в разных районах города.

Об этом сообщает КГГА.

Из-за реконструкции трамвайных путей на ул. Глубочицкой — на участке от Глубочицкого проезда до ул. Сечевых Стрельцов — изменена схема движения автобусов № 14Т и № 112.

В направлении станции метро "Лукьяновская" они будут курсировать от Контрактовой площади и ул. Ивана Микитенко до ул. Глубочицкой по привычному маршруту, дальше — через Глубочицкий проезд, ул. Сечевых Стрельцов и ул. Дегтяревскую, а дальше снова по собственным маршрутам.

Фото 2 — В Киеве меняется движение общественного транспорта из-за ремонтных работ

Изменения коснутся следующих маршрутов:

  • Автобус № 2 – изменит маршрут в районе ул.
  • Автобус № 6 будет курсировать без заезда на ул. Лисковская и ул. Радунский;
  • Троллейбус № 34 будет направляться от ул. Северной до просп. Степана Бандеры;
  • Троллейбус № 37-А будет двигаться до просп.
  • Автобус № 39 - изменит маршрут в направлении Лысогорского переулка;
  • Автобус № 44 - будет доезжать до ул. Милославской через ул. Радунский;
  • Автобус № 49 - будет ехать через Днепровскую набережную;
  • Автобус № 87 – изменит маршрут в районе ул. Амвросия Бучмы;
  • Автобус № 95 - будет двигаться через просп.
  • Автобус № 110 будет курсировать без заезда на ул. Лисковское.

Киевлян просят учесть изменения при планировании маршрутов 19 апреля и следить за обновлениями на официальных ресурсах "Киевпасстранса".

Добавим, столичные власти одобрили петицию, предусматривающую введение безналичной оплаты проезда в маршрутках частных перевозчиков Киева.

Автор:
Татьяна Гойденко